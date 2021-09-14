تثبيت تردد أم درمان 2021 القناة السودانية الجديدة عربسات

يأتي تردد قناة أم درمان 2021 في صدارة القنوات السودانية محل البحث. هي قناة منوعة ومجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات. تهتم القناة وينصب تركيزها على تقديم ما يخص الثقافة والفن، وايضا تستوعب الحوارات التي تنقل على الهواء مباشرة، وتتحذ “حرية وجمال” شعاراً لها، ونظراً لوجود تكيف من قبل المشاهدين مع ما تعرضه القناة بالبرامج المميزة جداً تشهد محركات جوجل الآن والتريندات إسم قناة أم درمان. للحصول على بيانات إستقبالها وإلتقاطها بكل سهولة. ومعدل التردد كما نوضحه في التالي

مميزات أم درمان القناة السودانية

كما ذكرنا تمتاز أم درمان ببرامج نوعية تقدمها للجمهور دون الإحتكار، فربما تكون ثقافية او سياسية او فنية، لا يتم استثناء الموسيقى ايضا. مع كل هذه الميزات السابقة يمكن تفسير لماذا هي قناة صاعدة. من برامج الشهيرة مطر الألوان، امدرمان اليوم، برنامج عناوين.

تستهدف أم درمان تقديم البرامج ذات المضامين المهمة، وادارة افضل لها خلال البث، بما يعطيها قوة في التأثير وتقترن بإحداث تغيير في فكر المشاهد حيث لا تخلو من المعلومات الدقيقة التي تقدمها، بما يسمح بتكوين رؤى أوسع نحو المستقبل.

أم درمان هي فضائية سودانية تبث من مقرها بالعاصمة الخرطوم، مديرها ومؤسسها الحقيقي هو حسين خوجلي.

توفر اكثر من تردد على مختلف الاقمار الصناعية مثل عربسات بالاضافة الى نايل سات سعياً لتوسيع نطاق الاستقبال من حيث الجغرافيا.

في ضوء خدماتنا اليومية على موقع كلمة دوت اورج، ومع إستمرار البحث عن تردد قناة أم درمان 2021، يسرنا ان ننشره لكم بالنطاق الجديد له عبر النايل سات وهو 11555 عمودي.

تسجل القناة اعلى نسبة مشاهدة، وتظهر بعد إلتقاطها بإسم Omdurman TV، وتندرج ضمن قائمة القنوات السودانية الاكثر تفضيلاً.

برمجة تردد قناة أم دراما عربسات