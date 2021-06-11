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تثبيت تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد 2021 عبر الأقمار الصناعية

بواسطة محمد جمال
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد 2021

من أبرز القنوات الأولى التي تتصدر قوائم قنوات الرياضة الفضائية والشهيرة على مستوى الوطن العربي هي قناة أبوظبي الرياضية 1 وهي قناة رياضية إماراتية متميزة ومعروفة على نطاق واسع ببطولاتها العربية والعالمية المختلفة في كافة أنواع مجالات الرياضة منها كرة القدم وسباقات الخيل العربي وغيرها، نقدم لكم في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن كيفية تثبيت على جهاز الاستقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد 2021 عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وهوت بيرد بجودة عالية بدون تقطيع وبدون تشفير.

1 قناة أبوظبي الرياضية 1
2 تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد 2021
3 تردد ابوظبي الرياضية 1 على النايل سات
4 تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على العرب سات
5 تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على الهوت بيرد

قناة أبوظبي الرياضية 1

تعد قناة أبوظبي الرياضية 1 هي القناة العربية الإماراتية الاولى في مجال الرياضة، كما تعمل القناة على عرض البطولات للمباريات المختلفة من الدوري الخليجي العربي والبطولات العربية المختلفة والبطولات العالمية.

هي واحدة ضمن قائمة مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية المجانية الغير مشفرة والتي تبدأ من أبوظبي الرياضية 1 وحتى أبوظبي الرياضية 6 

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد 2021

عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وهوت بيرد تتمكن من استقبال اشارة قناة أبوظبي الرياضية 1 الفضائية من خلال ضبط بيانات التردد التالية:

تردد ابوظبي الرياضية 1 على النايل سات

  • التردد الشبكي 11526
  • الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 7/8
  • معدل الترميز 27500
  • الجودة SD

كما يمكن استقبال التردد عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

  • التردد الشبكي 12467
  • الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 2/3
  • معدل الترميز 27500
  • الجودة HD

أو عبر التردد التالي:

  • التردد الشبكي 11411
  • الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4
  • معدل الترميز 30000
  • الجودة SD

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على العرب سات

  • التردد الشبكي 11804
  • الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4
  • معدل الترميز 27500
  • الجودة HD

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على الهوت بيرد

  • التردد الشبكي 11747
  • الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4
  • معدل الترميز 27500
  • الجودة SD
محمد جمال
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