“تثبيت” تردد قناة الكاس 3.. بدون تشفير على عربسات ونايل سات 2021

تعتبر قناة الكاس 3 من القنوات الرياضية المجانية الغير مشفرة على نايل سات وعربسات بدر 4، تنتمي لشبكة الدوري والكاس القطرية، وهي قناة لها سمعة محترمة لنهجها في تسليط الاضواء على الاحدث الكروية وإطلاق البث المباشر للكؤوس والدوريات المختلفة سواء كرة القدم او السلة وغيرها من المنافسات المهمة في القارات الآسيوية بشكل أخص. وتستخدم القناة أحدث المعدات والتكنولجيا لتطوير المحتوى وتعزيز أدائها الإعلامي الذي تسهله التقنيات الجديدة التي تعتمد وفق معايير القنوات الحديثة.

عن قنوات الكاس 3

قناة الكاس ALKASS 3 صاحبة ريادة في تغطية الماتشات الدولية في نقل مباشرة عالي الجودة، وتتالف قنوات الكاس من 8 باقات من القنوات الرياضية تتوزع ما بين المشفرة والمفتوحة، وهي ممتلئة بالبرامج الرياضية حيث مصممة لتقديم كل ماي يتعلق بالرياضة وآخر الاخبار في هذا المجال، وفريق تحليلي ذكي يقّيم اداء اللاعبين ما بين الشوطين، وخطط الافرقة سواء كانت ضعيفة او قوية.

تردد قناة الكاس 3 على عربسات

إسم القناة: Al Kass Three

معدل الترميز 27500

التردد 12245

معامل تصويب الخطا 3/4

القمر الصناعي عرب سات-arabsat

تردد قناة الكاس 3 الجديد على نايل سات 2021

إسم القناة: Al Kass Three

معدل الترميز 27500

التردد 11919

معامل تصويب الخطا 3/4

القمر الصناعي نايل سات-nilesat

تعمل القناة على الاجهزة الحديثة التي تدعم اشارة تقنية HD، ولمعرفة كيفية ضبط القناة على الاجهزة بشكل صحيح يمكن مراجعة موضوع أحدث ترددات قنوات الدوري والكأس الجديدة 2021 عبر نايل من هنا.