Take a fresh look at your lifestyle.


“تثبيت” تردد قناة الكميل الجديد Al-Komail HD لمتابعة وجيهاً بالحسين

بواسطة زكريا منير
قناة الكميل الفضائية

تردد قناة الكميل فضائية شيعية تعتبر ذات إنطلاق جديد وبرغم حداثتها اذا ما قيست بفترتها الزمنية القصيرة استطاعت ان تكون لها قاعدة مشاهدين كثر، فلها ميزة تقديم البرامج الدينية التي تتناول الفقه الاسلامي والسير والسلوك وتوظيف مسابقات الرثاء الحسيني والشعر، ويمكن استقبال القناة على الاقمار الصناعية وتحديداً نايل سات عن طريق ضبط التردد المجاني، وهذا ما سننشره ونوضح كيفية تنزيل قناة الكميل من خلال موقع كلمة دوت اورج الذي يواكب جديد الترددات بإستمرار.

ظهرت قناة الكميل على النايل سات بإسم Al-Komail HD، وتسجل اعلى نسب مشاهدة، لاسباب مزايا الحصرية التي تقدمها ومن أهمها وجيها بالحسين، ويمكن رصد تردد الكميل وضبطه على اجهزة الاستقبال وهو كالآتي:

  • تردد بث قناة الكميل: 10727 h أفقي
  • ترميز، معامل تصويب الخطا: 27500، 7/8
  • الحزمة العامة – مدار نايل سات

وتتوفر القناة التي هي محل حديثنا بجودة HD فائقة الوضوح، كما تتيح كميل الفضائية من خلال قناتها الموثقة على موقع يوتيوب الوصول لكل حلقات برامجها ومتابعة كل ماهو جديد.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تجديد تردد روتانا خليجية 2021 على بدر سات والنايل سات

أخبار التقنية

تجديد تردد قناة mbc العراق الجديد 2021 على نايل سات

أخبار التقنية

فتح تردد mbc1 إم بي سي الجديد 2021 على جميع الاقمار

أخبار التقنية

“تجديد” تردد قناة السعودية الاولى 2021 على جميع الاقمار

أخبار التقنية

“تركيب” تردد قناة لنا TV و لنا بلس الجديد على نايل سات

أخبار التقنية

ارقام مسابقة السارية 2021 للاشتراك من داخل البحرين

أخبار التقنية

“إلتقط” تردد قناة ابو ظبي الأولى 2021 على عرب سات و”نايل سات

أخبار التقنية

تجديد تردد قناة نسمة NessmaTV على النايل سات 2021

أخبار التقنية

ماهي الراي Alrai TV وكيفية ضبط ترددها على نايل سات

أخبار التقنية

إلتقط تردد قناة الكويت الفضائية الاولى KTV 1 الجديد 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.