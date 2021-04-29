“تثبيت” تردد قناة الكميل الجديد Al-Komail HD لمتابعة وجيهاً بالحسين

تردد قناة الكميل فضائية شيعية تعتبر ذات إنطلاق جديد وبرغم حداثتها اذا ما قيست بفترتها الزمنية القصيرة استطاعت ان تكون لها قاعدة مشاهدين كثر، فلها ميزة تقديم البرامج الدينية التي تتناول الفقه الاسلامي والسير والسلوك وتوظيف مسابقات الرثاء الحسيني والشعر، ويمكن استقبال القناة على الاقمار الصناعية وتحديداً نايل سات عن طريق ضبط التردد المجاني، وهذا ما سننشره ونوضح كيفية تنزيل قناة الكميل من خلال موقع كلمة دوت اورج الذي يواكب جديد الترددات بإستمرار.

ظهرت قناة الكميل على النايل سات بإسم Al-Komail HD، وتسجل اعلى نسب مشاهدة، لاسباب مزايا الحصرية التي تقدمها ومن أهمها وجيها بالحسين، ويمكن رصد تردد الكميل وضبطه على اجهزة الاستقبال وهو كالآتي:

تردد بث قناة الكميل: 10727 h أفقي

ترميز، معامل تصويب الخطا: 27500، 7/8

الحزمة العامة – مدار نايل سات

وتتوفر القناة التي هي محل حديثنا بجودة HD فائقة الوضوح، كما تتيح كميل الفضائية من خلال قناتها الموثقة على موقع يوتيوب الوصول لكل حلقات برامجها ومتابعة كل ماهو جديد.