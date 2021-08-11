“تثبيت” تردد قناة SCC الرياضية.. مجاناً على ساتل عربسات SD

تردد قناة ssc سيكون متوفر على قمري عربسات والنايل سات، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة إم بي سي تم إطلاقها لتكون ملاذا لعشاق الرياضة حيث تنقل اهم البطولات السعودية المحلية علاوة على ذلك التركيز العام بالشؤون الكروية وإمتلاك حقوق بث الالعاب الاسيوية في بث من المرتقب تشكيله طفرة بالارتقاء بالمجال الاعلامي الرياضي، والتنوع فيه، مع تقديم دقة بث متفاوتة تتناسب مع إمكانية المشاهدين مشاهدتها على (شاهد VIP) وجهاز (GOBX).

قناة SCC عربسات

قناة SSC يُرادّ لها الاحترافية بما يخدم الوصول الى وسيلة جديدة تمتلك العديد من الحقوق المتعلقة بالمسابقات الرياضية القادمة بموسم 2021، 2022 وفي أمثلة على ذلك دوري السعودي للمحترفين الأبرز، وبالرغم من مجانية البث لهذه القناة بتردد عالي بالجودة الاقل دقة على شاشات التلفزيون يتم تقديمها بإشتراك رمزي بغية الحصول بخدمة vip shahid وجهاز gbox بتقنية HD.

تردد قناة SSC على عربسات

تم ولادة قناة SCC نتيجة تعاون بين شركة الرياضية السعودية مع مجموعة MBC التلفزيونية العملاقة ويتم إتاحتها عبر القمر الصناعي عربسات على اجهزة الاستقبال بالتردد الموضح في الجدول أدناه