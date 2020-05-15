كثير من عملاء فودافون الكارت لديهم مشكلة في تجديد باقة فودافون فليكسات للانترنت والدقائق، ويتساءل الكثير عن كود تجديد باقة فودافون فليكس وترحيل الفليكسات المتبقة وهذا ما سنوضحه في هذا المقال بالإضافة لمجموعة من الأكواد والمعلومات عن أسعار باقات فودافون فليكسات للانترنت والدقائق.

تجديد باقة فودافون فليكسات الشهرية

تقدم شركة فودافون كثير من الباقات لكي تناسب غالبية المستخدمين لشبكة فودافون الذين يتجاوز عددهم 27 مليون عميل، وإليك أسعار باقات فودافون فليكس وسعة الباقات وهي كما يلي:

اسم الباقة عدد الفليكسات تكلفة الباقة باقة فودافون فليكس 20 الشهرية 550 فليكس تقريباً 33 جنيه باقة فودافون فليكس 30 الشهرية 1100 فليكس 48 جنيه باقة فودافون فليكس 50 الشهرية 2200 فليكس 77 جنيه باقة فودافون فليكس 70 الشهرية 3300 فليكس 105 جنيه باقة فودافون فليكس 90 الشهرية 4400 فليكس 134 جنيه

◘ الأسعار شاملة الضريبة

◘ويمكنك تجديد باقة فودافون فليكس من خلال الكود: #225*

◘علماً أن أسعار الدقائق والميجابايت كما يلي:

• الدقيقة لأي رقم فودافون = 1 فليكس

• اسـتهلاك 1 ميجابايـت = 1 فليكس

• الدقيقة لأي رقم تاني داخل مصر = 5 فليكس

• الدقيقة للخط الأرضي = 5 فليكس

ازاي اعرف الفليكسات المتبقية في باقة فودافون فليكس

• بعد كل مكالمة سوف تصل إليك رسالة بتكلفة 1 قرش يوجد بها عدد الفليكسات المتبقية، لذلك ننصحك أن تقوم بشحن 2 جنيه إضافية علي تكلفة الباقة حتي تُستهلك في معرفة الفليكسات المتبقية من باقة فودافون.

• أو يمكن الاتصال علي #9001* لتشغل خاصية معرفة الفليكسات المتبقية بتكلفة 1 قرش.

باقات فودافون فليكس الاضافية

بعد انتهاء الفليكسات قبل ميعادها يرغب كثير من عملاء فودافون في عمل باقة إضافية ويتساءل الكثير عن ( ازاي ازود عدد الفليكسات اللي معايا)، ( ازاي اعمل باقة اضافية علي باقة فودافون فليكس اللي معايا).

الأمر سهل وبسيط كل ما عليك هو استخدام كود من أكواد تجديد باقات فودافون فليكس الإضافية التالية حسب رغبتك الخاصة وهي كما يلي:

باقات فودافون فليكس الإضافية

اسم الباقة التكلفة الكود باقة فودافون فليكس الاضافية 60 فليكس 3 جنيه الكود: #03*880* باقة فودافون فليكس الاضافية 120 فليكس 5 جنيه الكود: #05*880* باقة فودافون فليكس الاضافية 300 فليكس 10 جنيه الكود: #10*880*

كود تجديد باقة فودافون فليكسات قبل ميعادها وترحيل الباقي

لتجديد باقة فودافون فليكسات قبل ميعادها أو حتي في ميعادها وترحيل الباقي، هناك طريقتان للتجديد (تجديد باقة فليكسات فودافون وترحيل المتبقي)

• أولاً:

الاتصال علي رقم 880 وبعدها نضغط 1 كما تقول الخطوات.

• ثانياً:

نستخدم الكود المختصر لتجديد باقات فودافون فليكس الشهرية

الكود: #225*

◘ نضغط علي 2 للتجديد.

◘ بعدها نضغط رقم 1 لتجديد الباقة وترحيل الفليكسات.

أكواد متعلقة بباقة فودافون فليكس الشهرية

◘ كود معرفة الفليكسات المتبقية من الباقة فودافون

الكود: #60* بتكلفة 19 قرش

◘ كود تغيير باقة الفليكسات (تغييرها بباقة أكبر أو أقل)

الكود: #880* ببلاش

◘ كود معرفة الميعاد أو تجديد باقة فليكسات الشهرية

الكود: #225* ببلاش