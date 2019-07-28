تحديثات جوجل كروم التي يتم طرحها في 30 يوليو 2019

آخر تحديثات جوجل كروم يتم طرحها في 30 يوليو 2019 سوف تؤدي إلى حدوث تغييرات في تصفح الويب بأكمله. ويعتبر جوجل كروم من المتصفحات الشائعة، والمشهورة عالمياً، والتي يستخدمها الملايين أو المليارات حول العالم في البحث عن طريق الويب، وذلك بسبب سرعته، وأدائه الجيد سواء للهواتف الذكية أو للحواسيب المحمولة، والحواسيب المثبتة. ومن أهم هذه التحديثات هي:

1- تعطيل تطبيق الفلاش إفتراضياً (Adobe Flash Player)

في التحديث الجديد لجوجل كروم سوف يصبح تعطيل الفلاش افتراضياً في جميع مواقع الويب، ويمكنك إعادة تفعيل الفلاش مرة أخرى، ولكن يمكن تشغيل الفلاش فقط في وضع إضغط للتشغيل، كما أعلنت جوجل أنها لن تدعم خاصية الفلاش على متصفح كروم بعد ديسمبر 2020، كما أن شركة Adobe أعلنت أنها سوف تقوم بإيقاف تشغيل برنامج الفلاش بحلول عام 2021

2-لن تتمكن مواقع الويب من تحديد وضع التصفح المخفي

تتمكن المواقع من تحديد وضع التصفح المخفي عن طريق إرسال طلب (FIleSystem API)، والذي هو غير مفعل في خاصية التصفح الخفي فيعرف الموقع انك تستخدم خاصية التصفح الخفي، وتستخدم بعض المواقع هذه الخدعة لمنع الزوار في وضع التصفح الخفي، ولكن جوجل قد قام بإصلاح هذه الثغرة، ولن يمكن تحديد وضع التصفح الخفي في كروم

3-إضافة وضع التصفح الليلي لمواقع الويب

بداية من إصدار جوجل كروم الذي سوف يتم اصداره في 30 يوليو 2020، سوف يصبح بإمكانك تفعيل الوضع الليلي في تصفح مواقع الويب المختلفة. العديد من المواقع سوف يتحتم عليها تفعيل هذه الخاصية، ولكن المواقع مثل يوتيوب وتويتر سوف تمكنك من تفعيل هذه الخاصية بمجرد الضغط على تبديل إلي وضع التصفح الليلي

4-يسمح جوجل لك بالاطلاع على إضافات المواقع التي تتصفحها

يتخذ جوجل قرارات صارمة حول إضافات التصفح مثل الـ “cookies ads”، وتطلب منها أن تطلب فقط البيانات التي تحتاجها فقط لأداء وظيفتها. تتبع بعض الإضافات عادات التصفح الخاصة بك دون تحذيرك بشكل كافٍ، ولذلك سوف تتيح لك خاصية جوجل كروم الجديدة الاطلاع على ما تقوم به إضافات المتصفح

5- سهولة تثبيت تطبيقات الويب

تطبيقات الويب هي عبارة عن صفحات ويب تم تحويلها إلى تطبيقات حتي تستخدمها أنت. بعض المواقع تتيح خاصية عرض تطبيقات الويب، ولكن بعض المواقع تواجه صعوبة في تثبيت تطبيقات الويب (PWA)، ولكن بدايةً من إصدار جوجل كروم الجديد سوف يتم أضافة زر تثبيت تطبيقات الويب (PWA)

6-لا يمكن لمواقع الويب سرقة “Escape Key” الخاص بك

وكانت هذه أخر تحديثات جوجل كروم التي سيتم طرحها في 30 يوليو ويسعدنا أن نجيب علي أسئلتكم في التعليقات