تحديث آبل نظام التشغيل iOS 15.4 يثير غضب مستخدمو آيفون بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم

طرحت شركت آبل الأمريكية الشهيرة مؤخرًا تحديث نظام التشغيل iOS 15.4 الخاص بها، ولكن بعد ترقب لأشهر من قبل مستخدمو هواتف آبل آيفون لهذا التحديث، سرعان ما أعربوا عن غضبهم بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم بعد هذا التحديث الجديد لنظام التشغيل، وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي قالت أن العديد من مستخدمي آيفون أبلغوا إنهم لاحظوا نفادا سريعًا للبطارية بعد تنزيلهم التحديث الجديد.

نظام التشغيل iOS 15.4

التحديث الجديد يسبب مشكلة كبيرة

وقد أثار هذا الأمر لدى المستخدمين بعد تنزيل التحديث الأخير غضبًا، وعلق أحدهم على حسابه بموقع “تويتر”: “هناك استنزاف سريع لبطارية آيفون بعد تحديث iOS 15.4 انخفض شحن هاتفي بـ5 في المئة في أقل من 10 دقائق.. هذا أمر مثير للسخرية”.

ومغرد آخر أرفق صورة نشرها توضح كيف تستنزف بطاريته منذ تثبيت التحديث الجديد، تعليقًا بقوله “SOS Apple” (النجدة).

توضيح الخبراء

وتقنيًا وضح الخبير في الهواتف أدريان كينغسلي، هذه المشكلة معلقًا بالقول: “يؤدي تثبيت نظام تشغيل جديد على آيفون إلى تفعيل الكثير من التطبيقات في الخلفية، ويمكن أن يستمر ذلك لساعات أو حتى أيام”.

وتابع: “هذه العملية تسمى إعادة معايرة البطارية، وغالبا ما تعطي الانطباع بأن الشحن ينفد بسرعة أكبر، في حين أنها ليست كذلك”.

ودعا كينغسلي المستخدمين إلى مراقبة “صحة البطارية”، من خلال الإعدادات “Settings”، ثم البطارية “Battery”، وبعدها صحة البطارية “Battery Health”، ثم اختيار “Peak Performance Capability”.