تحديث تردد قناة الكويت الرياضية الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات

مع بداية شهر يناير 2023 أعلن القمر الصناعي النايل سات عن تغيير عدد كبير من الترددات من بينهم تردد قناة الكويت الرياضية مع العلم انها من أهم القنوات الرياضية العربية المجانية التي تبث على مدار الساعة وحاليًا تنقل مباريات كأس الخليج العربي 25 بجود عالية وبدون تشويش، وننقل لكم اليوم عبر موقع كلمة أحدث تردد قناة الكويت الرياضية.

تردد قناة Kuwait sport TV

لاستقبال قناة الكويت الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بكم يرجى إتباع بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11678.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: sd

تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات

لاستقبال القناة على القمر الصناعي عربسات إليكم بيانات التردد:

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

حصلت قناة الكويت الرياضية على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي بالإضافة إلى مباريات الدوري الكويتي، ومن أهم برامج القناة برنامج سواب بالإضافة إلى برنامج لقاء خاص بالإضافة إلى برنامج ذكريات لاعب وبرنامج أربح مع خليجي.