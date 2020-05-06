تحديث فورت نايت fortnite الجديد يتضمن أساليب خفية للفوز الأكيد والقضاء على الأعداء

لعبة Fortnite من أجمل الألعاب الحالية الموجودة علي الساحة والتي يفضلها الكثير من محبي ألعاب الفيديو والإنترنت، وتعتمد اللعبة علي القتال داخل خريطة بدقة جرافك عاليه الجودة للمواجهات بين الأعداء والخصوم والبقاء لنهاية المباريات لتحقيق الفوز، ويوجد الكثير من الطرق والحيل التي يستخدمها الكثير من اللاعبين لكسب الأعداء بسهولة وتحقيق الفوز المستمر، وبعد التحديث الأخير أصبحت اللعبة أكثر متعة وتشويقًا، ولذلك يبحث الكثير عن الطرق المؤدية للفوز بسهولة وسحق الأعداء.

أفضل الطرق الممكنة لتحقيق الفوز بسهولة

يوجد الكثير من الطرق والأساليب التي تجعلك تهزم الأعداء بسهولة وتحقق الفوز المطلوب للصعود لأعلي المستويات داخل لعبة Fortnite ومن أفضلها، البقاء في أماكن بعيدة عن الأعداء والاختفاء وعدم التصويب أو الهجوم إلا خلال المواجهات الضرورية، ولتكن دائما صامت والتركيز الدائم لسمع خطوات الأعداء القريبة للاحتراس من القتل.

ومن أهم الطرق أيضآ عدم الاشتباك بالأعداء داخل منطقة المباني والظهور أمام الخصوم للحفاظ على أكثر وقت ممكن للبقاء للنهاية وتحقيق الفوز.

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طرق جديدة تجعلك من محترفي لعبة Fortnite

يبحث الكثير من لاعبين Fortnite عند هبوطهم من الطائرة المحملة ب100 شخصية مختلفة عن الأخرة لأفضل الأماكن الموجودة علي الخريطة لجمع الأسلحة والمعدات التي تساعدهم علي القتال، فمن الأفضل البعد عن الأماكن التي توجد بها مباني كثيرة، لأنها دائما مأوى للأعداء والخصوم، والنزول دائما في أماكن منعزلة بعيدة عن الأعداء.

ومن أفضل الطرق لكسب المباريات بسهولة أيضًا، جمع الكثير من مواد البناء المختلفة لعمل الحصون اللازمة للحماية من الأعداء والخصوم وبناء الأبراج العالية لمراقبة الخصوم من حطام المباني، أو من تقطيع الأشجار واستخدام خشابها، أو جمع معادن السيارات المحطمة، ويجب تخزين البعض من هذه المواد للتأمين أكبر قدر ممكن عن المواجهات الأخيرة.