تحديث فورت نايت Fortnite V17.10 وشحن بطاقة المعركة

أطلقت لعبة فورت نايت تحديثًا جديدًا يحمل العديد من المزايا والأحداث والحزم الرائعة، متضمنًا العديد من الأسلحة المتنوعة التي تناسب حدث حرب الفضائيين، الذي بدأت في استقبال طلبات الاشتراك من اللاعبين النشطين ممن يتخطى عمرهم حاجز الثالثة عشر عامًا، ويمتلك حساب رسمي في Epic games، حيث سيتحول حماس محبي الفضائيين إلى حفلة ترحيب كبيرة، بعد تفعيل الأوضاع المختلفة والمذهلة للوضع الإبداعي، للحصول على مكافآت طابع الصيف وارتداء أفضل أزياء الشاطئ الجديدة الزاهية.

مكافآت أوضاع الإبداعي فورت نايت

كما أصبح بإمكان المشاركين من الحصول على مكافآت الوضع الإبداعي، والمشاركة في فرق مخصصة لحضور فعاليات الرحلات المرعبة، كذلك الاستمتاع بالمشاركة في وضع انتصار الجو والحفرة المتاح بشكل مجاني للجميع، وبعد تخطي المستويات المتقدمة، يمكنك إكمال المهمات لفتح مكافآت مناسبة لأي حفل شاطئ، كذلك الحصول على زينة ظهر الدماغ المتجمد على هيئة المصاصة، وركوب طائرة لوح اللاما السحابي الشراعية على هيئة لوح ركوب الأمواج.

جرب الأزياء الجديدة

كما يمكنك من التمتع بالمصيف تحت أشعة شمس الصيف الرائعة، ويمكنك الحصول على أزياء وحزم جديدة تضاف لأول مرة خلال الصيف الكوني، والاستمتاع بأجواء طبيعية رائعة مع استنشاق الهواء النقي وممارة الكرة الشاطئية.

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الانتهاء من بعض الإصلاحات

يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه لعبة فورت نايت من إصلاح مشكلة حيث كان يتلقى اللاعبون ضررًا من السيارة أثناء السير، بالإضافة إلى إجراء تحسينات موسعة على المؤثرات الصوتية والضوئية للعبة.