تحديث ويندوز 11 الجديد 22H2: إليك كل ما نعرفه عن نظام التشغيل من Microsoft

توجهت الأنظار إلى العملاق مايكروسوفت في الفترة الأخيرة، وبعدما أعلنت الشركة الأمريكية عن أحدث أنظمة التشغيل Windows 11 الذي يمتاز بالكثير من المميزات، وبعدما أتاحته للتحميل لجميع المستخدمين المهتمين، تقوم مايكروسوفت الآن بإصدار التحديثات الأمنية والأساسية في الربع الأول من هذا العام.

نٌسلط الضوء اليوم على أبرز ما سنجده في التحديث الجديد من ويندوز 11 والمعروف بـ “الإصدار 22H2”.

فتعمل مايكروسوفت جاهدة على الانتهاء من الإصدار الرئيسي الجديد من Windows، ويعتبر هذا التحديث بمثابة أول تحديث جديد كبير لمميزات ويندوز 11، والذي أٌطلق عليه “Sun Valley 2″، ويضم هذا التحديث تحسينات جديدة في واجهة المستخدم وغيرها.

يُذكر أنه بدأ التطوير على الإصدار 22H2 قبل وقت قصير من الانتهاء من Windows 11، وهو حاليًا قيد الاختبار مع المشاركين في برنامج Windows Insider من Microsoft، والذي يرى “التطوير النشط” الأسبوعي مع المميزات الجديدة التي نتوقع أن يتم إضافتها كجزء من الإصدار 22H2.

ما الجديد في تحديث ويندوز 11 الإصدار 22H2؟

إضافة مجلدات التطبيقات في قائمة ابدأ.

إمكانية تغيير حجم المنطقة المثبتة في قائمة ابدأ.

يمكن السحب والإفلات داخل شريط المهام.

تحديثات داخلية للنظام الأساسي.

تكامل ودمج المساعد الذكي مع مركز الإشعارات.

إضافة خلفية شاشة جديدة “spotlight”.

ميزة الوصول والتحكم في الصوت الجديدة.

ميزة النسخ التلقائي الجديدة للنصوص.

إيماءات ورسوم متحركة جديدة عند اللمس.

واجهة شريط مهام جديدة للأجهزة اللوحية.

نموذج تخطيط متعدد للتطبيقات.

إضافة خاصية السحب والإفلات للتطبيقات.

واجهة شريط مهام جديدة للتطبيقات.

تطبيق مدير مهام جديد.

تكامل أفضل مع استخدامات OneDrive.

العديد من التحديثات المختلفة للواجهة والتناسق.

هذه التغييرات والتحسينات ليست كاملة، ولكنها بعض المميزات التي ستجدها في الإصدار الجديد من ويندوز 11 ومن المتوقع أن نجد مئات الإضافات والتحسينات الأخرى التي تقوم بها مايكروسوفت في الإصدار التالي والتي ننتظرها لنسردها لكم.

قامت أيضاً Microsoft بتحديث عدد من التطبيقات في الإصدار الجديد 22H2 مثل تطبيق File Explorer والذي أصبح يحتوي الآن على قسم جديد للملفات المثبتة في منطقة الوصول السريع عند فتح التطبيق.

يحتوي مستكشف الملفات الآن على المزيد من التكامل مع OneDrive أيضًا، ومع قائمة منسدلة جديدة تظهر عندما تكون داخل تطبيق OneDrive مباشرة والتي تعرض لك مقدار التخزين السحابي الذي تستخدمه.

تم تحديث تطبيق Task Manager بواجهة جديدة تجعله أكثر انسجامًا مع بقية تطبيقات Windows 11، ويحتوي على واجهة مستخدم جديدة للتنقل في الشريط الجانبي تنهار تلقائيًا عند تقليص حجم النافذة.

تم إضافة تطبيقين جديدين في الإصدار الجديد 22H2 هما “Clipchamp” و “Family Safety” وهو تطبيق متخصص في أمان العائلة وهو تطبيق ويب يمنحك وصولاً سريعًا لمتابعة استخدام عائلتك على الإنترنت، بما في ذلك مواقع أطفالك والأنشطة القادمة في تقويم العائلة المشتركة وأدوات أخرى لإدارة أسرتك، وهذه الخدمة رائعة جداً للعائلات التي تستخدم أجهزة كمبيوتر Windows و Xbox، أو أجهزة Android مع تثبيت تطبيق Microsoft Launcher و Family Safety.

أما تطبيق “Clipchamp” هو محرر فيديو جديد قائم على استخدام الويب، تم إضافته أيضًاً مع Windows 11 في التحديث الجديد، وعلى الرغم من أنه يحتوي على مستوى أساسي مجاني، إلا أنه يتطلب رسومًا شهرية إذا كنت ترغب في عرض مقاطع فيديو أعلى من دقة 480 بكسل. ولكنه تطبيق رائع ويبدو أنه مصمم بشكل أساسي لأطفال المدارس في الفصل، وسعر النسخة المدفوعة منه 19 دولارًا شهريًا إذا كنت تريد عرض مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل.