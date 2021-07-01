تحرك عاجل للأزهر بشأن لعبة فورتنايت “Fortnite” ومشهد هدم الكعبة للتزود بالأسلحة

خلال الساعات الماضية أثارت لعبة فورتنايت “Fortnite” جدلاً واسعاً عقب ظهور مشهد لهدم الكعبة والحصول على امتيازات من مشاهد الهدم بمطرقة، ثم التزود بالأسلحة لإستكمال اللعبة بعد ذلك، هذا المشهد الذي صدم الجميع، والذي يعد انتهاكاً للمقدسات الإسلامية.

تعليق الأزهر على لعبة فورتنايت “Fortnite” ومشهد هدم الكعبة

ولكن يبدو أن لعبة فورتنايت تسير على نهج لعبة ببجي، حينما ظهر بها مشهد للسجود للأصنام، وانتشرت دعوات بمقاطعة اللعبة، ثم خرجت الشركة المنتجة لتعتذر مؤكدة احترامها لجميع الأديان السماوية، وبعدها تضاعفت أعداد المستخدمين للعبة وزادت ملايين، ويبدو أن لعبة “Fortnite” تسير على هذا النهج تقريباً.

ففي خلال الساعات الماضية أصدر الأزهر بيانا عن لعبة فورتنايت “Fortnite”، ومشهد هدم الكعبة، وقال مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، أنه حذر قبل ذلك من مثل هذه الألعاب التي تشغل أطفالنا وشبابنا، بل وتحض على العنف والكراهية، وتكررت مشاهد القتل والانتحار بسبب هذه الألعاب.

وقال البيان أن اللعبة المعروفة باسم “Fortnite” احتوت مؤخراً على مشهد يجسد الكعبة ويدعوا إلى هدمها، والتي تعد قبلة المسلمين ومحل النفحات والبركات وأول بيت وضعه الله للناس، ولذلك فإن الإنشغال بمثل هذه الألعاب التي تحض على الكراهية والعنف حرام شرعاً، لتشويهها للعقيدة وامتهان المقدسات وحضها على الكراهية والعنف والفكر اللادين.