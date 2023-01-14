تحفة جوالات أبل.. سعر جوال ايفون 14 برو max في الكويت

يعد جوال آيفون 14 برو ماكس منافسا قويا لأفضل الهواتف الرائدة، نتيجة المواصفات العالية التي جاء بها الجهاز رغم الإشاعات التي انتشرت حوله، ومن أبرزها ما تم ترويجه على مواقع التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية على أن به عيوب في الشاشة، إلا أن تجارب المستخدمين للهاتف أثبتت العكس تماما، ويعتبر من بين أفضل الهواتف من ناحية قوة الشبكة.

جاء جوال ايفون 14 برو ماكس بأحدث معالج لشركة آبل بيونيك A16، بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابيت أو 1 تيرابايت مع رام بسعة 6 جيجابايت، أما الشاشة فهي من نوع Super retina xdr بقياس 6.7 بوصة، مدعمة بطبقة حماية قوية من السيراميك بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستوى سطوع يصل إلى 2000 شمعة لمحتوى HDR.

يتميز جوال آيفون 14 برو ماكس، بكاميرا خلفية رباعية، الأولى وهي الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، تقدم صورا أكثر وضوحا، والكاميرا الثاثة بدقة 12 ميجابكسل خاصة بالعمق، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ومن حيث الطاقة، زودت أبل جوال ايفون 14 برو ماكس ببطارية ليثيوم ايون سعة 4320 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، ويدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، مع شحن لاسلكي بقوة 15 واط، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% خلال نصف ساعة.

بلغ سعر جوال iphone 14 Pro Max سعة 128 جيجابايت 369 دينار كويتي، أما سعة 256 جيجابايت فوصل سعره إلى 402 دينار كويتي، وسعة 512 جبجابايت 475 دينار، سعة 1 تيرابايت سعرها 547 دينار.