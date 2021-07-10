تحميل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.5 الجديد بالإضافات والمميزات العديدة

تحميل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.5 الجديد الذي بدأ في التاسع من شهر يوليو 2021، المصاحب لمجموعة مميزة من التغيرات الجديدة والاضافات المميزة تساعد اللاعبين الاستمرار طويلاً في اللعبة دون ملل أو زهق فمن ضمن الإضافات الجديدة تقنية anti aging وهي خدمة تتيح للاعب التحلق فوق الماء بالإضافة إلي خدمة تسلق الحبال والتطوير الهائل في الأسلحة وغيرة من التقنيات الحديثة التي توضحها إليكم موقعكم كلمة دوت اورج.

تحميل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.5 المميزات الجديدة

أعلنت ببجي موبيل عن توافر تحديث جديد من اللعبة يحمل الاسم PUBG MOBILE 1.5 به حزمة مختلفة من التحسينات والتطويرات الجديدة في اللعبة كان أبرز هذه التحديثات الجديدة في ببجي التالي:

تعد أول التحديثات الجديدة في PUBG MOBILE هي بندقية MG 3 light machine gun والمدعومة 7.62 مم، مع أكثر من وضع لإطلاق النار بالإضافة إلي وظائفها المتعددة، ثاني التحسينات الجديدة هي hyperlines وهي وسيلة النقل الجديدة التي يمكن أن يستخدمها اللاعبون بالإضافة إلي استخدام أحدث الدرجات النارية التي تستخدم كمضاد للجاذبية ثالث التحديثات الجديدة هي winning moment photo function والتي تتميز بإمكانية تسجيل الأحداث الأخيرة من اللعب بكل سهولة ويسر.

تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد

يمكنكم الآن تنزيل احدث تحديثات ببجي موبايل الجديد المتوفرة للايفون والاندرويد ولكن قبل البدء في تنزيل التحديث الجديد عليك أولاً أن تقوم بتوفير مساحة فارغة كي تستطيع من تحميل التحديث الجديد، حيث أن حجم التحديث لجهاز الايفون 1.65 جيجا بايت، أما حجم التحديث لجهاز الأندرويد 686 ميجا بايت، بعد توافر هذه المساحة عليك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي متجر جوجل بلاي والبحث عن PUBG MOBILE 1.5 .

. النقر عليها PUBG MOBILE 1.5.

الضغط علي أيقونة تثبيت.

انتظر لحظات حتي يتم تحميل التحديث الجديد ومن ثم تثبيته على جهازك.

في حالة كنت تريد التحميل على جهاز الآيفون تقوم بإعادة نفس الخطوات ولكن الدخول علي متجر ابل ستور.

وصلنا معكم إلي النهاية وفي حالة كنت بحاجة إلى المساعدة ضعها في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال تحميل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.5 المميزات الجديدة.