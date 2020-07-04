تحميل تطبيق مجتمع واعي على أنظمة IOS وأندرويد على الهواتف الذكية

تطبيق مجتمع واعي، يشهد العالم وضعاً ضعباً في ظل فرض تدابير إحترازية لمكافحة فيروس كورونا. فيما أطلقت مملكة البحرين تطبيق يساهم في التقليل من تفشي فايروس كورونا- (كوفيد19) يعمل التطبيق الموظف بالذكاء الإصنطناعي على إصدار تنبيهات في حال أقترب شخصا ما من حالة قائمة تم تأكيد إصابتها بالفيروس التاجي كورونا. أو عندما يخالط المشتبه بإصابتهم أو أولئك الخاضعين للحجر الصحي.

مجتمع واعي

ويأتي تطبيق مجتمع واعي في المرتبة الأكثر تحميلاً ليصل إلى 800 ألف مرة. حيث يتتبع الحالات المصابة ويعطي تنبيهات للأشخاص إذا ما قاموا بمخالطة حالة إيجابية، ويعد نافذة لمشاركة المعلومات فيما يخص آخر الإحصائيات المحلية والعالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ونشر التعليمات الوقائية بشأن التعامل مع الفيروس وإعطاء النصائح الطبية واكثر من ذلك بكثير. هو تطبيق يمكن تنزيله وإضافته على واجهة التطبيقات في أجهزة الهواتف. من بين الوظائف الأكثر أهمية السماح بالكشف عن نتائج الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا بمجرد صدروها من مركز الفحص. ويكون تطبيق مجتمع واعي متاحاً للتحميل على أنظمة iOS وأندرويد عبر متجر تطبيقات الحكومية الإلكترونية.

BeAware Bahrain ‏

ويساعد التطبيق الخاضعين للحجر الصحي في حجز موعد الفحص النهائي، حيث يتم هذا الفحص في إطار عملية يشرف عليها فريق مركز الفحص دون أن يستدعي مغادرة الحالات المركبة. ويمكن تنزيل تطبيق مجتمع واعي على الأجهزة الذكية لأنظمة آي أو إس وكذلك أندرويد. مع ميزة ربط التطبيق بأساور ذكية للخاضعين للحجر الصحي بما يسمح بمراقبة الإلتزام بالبقاء في المنزل ففي حال الإبتعاد بمسافة 15 متراً عن الهاتف سيتم إرسال تنبيه بإعتبار قيام الحالة بمخالف الحجر المفروض.