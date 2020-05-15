لعبة ببجي PUBG من أحد أشهر وأفضل الألعاب حالياً في العالم، والتي حازت علي تقييمات عالية جداً من المستخدمين، وهي في تطور دائم ومستمر وسوف نشرح طريقة تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر 2020 شرح كامل.

ببجي من الألعاب التي تعتمد علي التركيز والقدرة علي التحكم والقتال المباشر، وتحتاج إلي أجهزة ذات إمكانيات عالية لتستطيع التمتع باللعبة.

قصة لعبة ببجي

تقوم اللعبة علي وجود 100 شخص (لاعب) علي خريطة معينة من الخرائط الأربعة الموجودة حالياً، وقد تطرح اللعبة خريطة جديدة في أي وقت، ويبحث اللاعبون عن الأسلحة الموجودة في الخريطة وبعدها تحدث مواجهات بين اللاعبين في وجود منطقة متحركة زرقاء تقوم بخفض الصحة (الدم) لدي كل لاعب حتي يموت إذا ظل في المنطقة ويتم اللعب إما بشكل فردي أو ثنائي أو فريق مكون من 4 لاعبين، ويصبح الفوز لمن يستطيع البقاء حياً لآخر الجيم.

وسوف نشرح لكم أغلب المصطلحات الموجودة في لعبة ببجي في مقال مخصص لشرح اللعبة والتعريف بخبايا اللعبة. ونذكر من بعض هذه المصطلحات المهمة ما يلي:

• المنطقة الزرقاء Blue zone

تظهر هذه المنطقة بعد مرور فترة من بداية اللعبة تقريباً 5 دقائق، وتبدأ في التحرك وتضييق المساحة علي اللاعبين وتقوم بإنقاص الصحة لدي اللاعبين حتي الموت وتستمر في التحرك بعد أول 5 دقائق لمدة معينة، وتتوقف عن الحركة لمدة 2 دقيقة وتعاود التحرك مرة أخري وهكذا حتي نهاية الجيم ويجب علي اللاعبين مغادرة المنطقة الزرقاء والانتقال للمنطقة الآمنة.

• المنطقة الآمنة Safety zone

هي المنطقة التي ينتهي فيها الجيم ويوجد بها اللاعبين المتبقيين علي قيد الحياة، ولا يتم التأثير علي صحة اللاعبين في هذه المنطقة.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي علي الكمبيوتر

◘ رامات لا تقل عن 4 جيجابايت

◘ مساحة تخزين للعبة فقط لا تقل عن 8 جيجا بايت

◘ معالج قوي بدايةً من Cori3 جيل ثالث أو ما يكافؤه

◘ كارت شاشة قوي بداية من 1 جيجابايت NVIDIA ، و 2 جيجا بايت بالنسبة لباقي الشركات مثل AMD , Intel

◘ نسخة الجهاز لا تقل عن 7 فأعلي 8 , 8.1 , 10

◘ سرعة الانترنت لا تقل عن 2 ميجابايت أقل شئ لمستخدم واحد

ولكي يتم تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر وتشغيلها لابد من وجود محاكي (وسيلة تشغيل ألعاب الهواتف علي الكمبيوتر) ومن أشهر هذه المحاكيات لتشغيل وتحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر وأفضلها تينسنت Tencent (جيم لوب حالياً) وهو المحاكي الرئيسي من الشركة.

تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر 2020 شرح كامل برابط مباشر

وسوف نشرح في هذا المقال تشغيل وتحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر من خلال محاكي جيم لوب.

تابع معنا الخطوات بعد التأكد من كفاءة جهازك الكمبيوتر ومطابقة المتطلبات السابقة علي الأقل لتشغيل وتحميل لعبة ببجي للكمبيوتر.

تنزيل محاكي جيم لوب

نقوم بتنزل محاكي جيم لوب لتشغيل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر من خلال الموقع الرسمي لشركة تينسنت كما هو موضح بالصور الآتية ومن خلال الرابط المباشر التالي أسفل الصورة:

تسطيب البرنامج وتركه لاستكمال تحميل اللعبة

نقوم بتسطيب البرنامج كأي برنامج عادي.

بعدها نقوم باختيار لعبة ببجي من خلال الألعاب الموجودة علي المحاكي في مركز الألعاب Game Center

نضغط علي تحميل للقيام بتحميل لعبة ببجي للكمبيوتر مباشرة ونترك المحاكي يقوم بتحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر.

قد يستغرق وقت كبير لأن حجم اللعبة يقترب من 2 جيجابايت.

• صور للتوضيح:

تشغيل لعبة ببجي علي الكمبيوتر

بعد تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر نقوم بفتحها من خلال ألعابي علي محاكي جيم لوب My Games.

ونضغط علي بدء اللعبة أو تشغيل أو لعب play، حسب ظهورها عندك.

هكذا تم تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر وتشغيلها علي محاكي جيم لوب.

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