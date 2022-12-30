تخفيضات نهاية العام على آيفون 13 برو ماكس في جرير Jarir بالسعودية iPhone Pro Max 13

متوفر لدى شركة مكتبة الجرير هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس بألوان مختلفة وبسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو بسعة 1 تيرا بايت وبعدة ألوان مذهلة ومختلفة منها الأخضر الصنوبري والجرافتي والذهبي والأزرق والفضي وتقدم شركة مكتبة الجرير هاتف أبل أيفون 13 برو بتخفيضات وسعر الهاتف في الجرير شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويتميز الهاتف بشريحة خارقة القوة وعمر البطارية كبير يمنحك أكثر من 15 ساعة من تشغيل الفيديو مع شبكة الجيل الخامس 5G بسرعة هائلة وسلاسة فائقة لإنجاز كل ما تريده أثناء التنقل بالإضافة إلى مكالمات فيس تايم بجودة HD كما تتوفر حماية أفضل للهاتف في حال سقوطه حماية ضد الكسر والخدوش والهاتف مقاوم للقهوة والشاي والعصائر والماء والغبار.

مميزات آيفون 13 برو ماكس الجديد iPhone Pro Max 13:

كما يحظى الهاتف ىدعم متخصص وتغطية معززة من خدمة معتمدة من أبل وحماية من الأضرار العرضية.

كما يمكن تقسيط هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس من شركة الجرير بالتعاون مع شركة تمارا للتمويل على 24 شهرا مع ضمان من المصنع.

ويأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية بدقة وضوح 12 ميجا بكسل بالإضافة إلى وجود الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

كما تتميز الكاميرات بثبات الصورة البصري مزدوج مع فاصل زمني للوضع الليلي مع التقريب البصري.

ويدعم الهاتف شبكات إتصال الجيل الخامس وتركيب شريحتين إتصال من نوع النانو سيم.

كما يأتي الهاتف ببطارية من نوع ليثيوم أيون تدعم الشحن اللاسكي.

كما يأتي الهاتف بدرع حماية من السراميك ومقاوم للماء والغبار.

ومن أهم ماتوفره لك شركة مكتبة الجرير عند الحصول على هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس هي السهولة في إستبداله في أي وقت ويكون العميل على ثقة أنه سيحصل على منتج أصلي ومضمنون بالإضافة إلى خدمة الشحن السريع والتوصيل المجاني الذي تقدمه مكتبة الجرير لعملائها.

عروض شركة مكتبة الجرير على هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس: