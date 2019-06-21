ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 تردد قناة تايم سبورت Time Sport على نايل سات

وتنطلق اليوم ثالث أكبر بطولة عالمية إنها بطولة كأس الأمم أفريقية 2019، ونستعرض تردد قناة تايم سبورت Time Sport وجميع ترددات القنوات الناقلة مجانا بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها المصرية، حيث تمكنت مصر بفضل جهود أبنائها الاستعداد الكامل لاستضافة البطولة الأفريقية الكبرى، ولم تبخل مصر سواء بالجهد أو المال على تنظيم البطولة التي ستدر عائد وأرباح مادية قياسية، وليس الربح والعائد المادي فقط هو ما ستجنيه مصر من تنظيم البطولة، ولكنه عائد سيكون له أثر كبير مستقبلا على عدة قطاعات حيوية بمصر، وأهم هذه القطاعات قطاع السياحة، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير لجميع الترددات التي تقوم ببث أحداث ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتجدر الإشارة أن البطولة تنطلق الليلة بالمباراة الافتتاحية بين منتخب الفراعنة المصري ومنتخب زيمبابوي، وتحظى البطولة الأفريقية باهتمام بالغ من عشاق الساحرة المستديرة في كافة بقاع العالم، وتتهافت على إذاعة مبارياته كبرى الشبكات والمحطات والقنوات الفضائية بقارات العالم الخمس، لذلك ففرصة مشاهدة مباريات البطولة من خلال العديد من القنوات المجانية والمفتوحة متاحة للجميع، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير أهم ترددات القنوات التي تبث عبر جميع الأقمار الصناعية وذلك من خلال الجداول المرفقة بهذا التقرير.
ومن الجدير بالذكر أن مباريات البطولة الأفريقية المقامة بمصر حالياً خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 وقد وجدنا بحث متنامي وقوي على ترددات القنوات المجانية والمفتوحة التي ستنقل وتذيع أحداث ومباريات البطولة، وقد استطاعت مصر في فترة وجيزة إسعاد شعبها بتوفير قناة مجانية عالية الجودة يمكن مشاهدة ومتابعة مباريات البطولة الأفريقية، وهي قناة تايم سبوت صاحبة الحق الحصري في إذاعة مباريات البطولة داخل مصر.
فيديو لأهم القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019
تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019
القمر
القناة
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
تايم سبورت
11448
27500
أفقي
5/6
ترددات القنوات الناقلة بث مباشر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة لقناة تايم سبورت فقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق عن العديد من القنوات التي لها الحق في البث المباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فهناك الكثير من القنوات الأوروبية والأمريكية والأسيوية التي تم منحها حق نقل وإذاعة مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 ونستعرض هذه القنوات وتردداتها من خلال الجداول الواردة بهذا التقرير.
تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
نايل سات 7 غرب
11012
27500
أفقي
نايل سات 7 غرب
12604
27500
أفقي
سهيل سات 25.5 شرق
11585
27500
رأس
سهيل سات 25.5 شرق
11623
27500
رأسي
قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
أموس مدار 4 غرب
10806
27500
رأسي
3/4
أموس مدار 4 غرب
10972
27500
رأسي
2/3
تردد قناة afa sport المجانية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
بدر 7 26 درجة شرق
10970
27500
رأسي
3/4
تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
يوتلسات 16 شرق
11595
30000
أفقي
تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
استرا 23.5 درجة شرق
11798
30000
أفقي
يوتلسات 16 شرق
11231
30000
رأسي
بلغاريا سات 1.9 غرب
12380
30000
أفقي
تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الأمم الأفريقية 2019
القمر
اسم القناة
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
استرا 1 19.2 شرق
eurosport 2 اسبانيا
11686
22000
رأسي
هسباسات 30 غرب
eurosport 2 البرتغال
12207
27500
أفقي
استرا 2 28.2 شرق
eurosport 2 UK
12148
27500
أفقي
استرا 2 28.2 شرق
eurosport 2 UK
11856
29500
رأسي
تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
Fec
استرا 23.5 شرق
11739
29900
رأسي
2/3
فيديو ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019
قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.
تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
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ونعد متاعي موقعنا الكرام بإضافة القنوات التي ستعلن عن نقل مباريات البطولة لهذا التقرير الشامل والجامع، وفي حال كان هناك أي استفسار فيمكنكم ترك تعليق أسفل هذا التقرير، وسنجيب على التعليقات التي ستصلنا، ونتمنى لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة ممتعة مع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
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