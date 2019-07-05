جداول مفصلة || ترددات جميع القنوات المجانية المفتوحة الناقلة اليوم مباراة “المغرب ضد بنين” بطولة كاس أمم أفريقيا 2019 تايم سبورت Time Sport على نايل سات

تدخل بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 دور 16 اليوم بمباراة المغرب وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتعد البطولة الأفريقية ثالث أكبر بطولة عالمية ثاني أكبر بطولة قارية بعد كأس الأمم ألأوروبية إنها بطولة كأس الأمم أفريقية 2019، ونستعرض تردد قناة تايم سبورت Time Sport وجميع ترددات القنوات الناقلة مجانا بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها المصرية، حيث تمكنت مصر بفضل جهود أبنائها الاستعداد الكامل لاستضافة البطولة الأفريقية الكبرى، ولم تبخل مصر سواء بالجهد أو المال على تنظيم البطولة التي ستدر عائد وأرباح مادية قياسية، وليس الربح والعائد المادي فقط هو ما ستجنيه مصر من تنظيم البطولة، ولكنه عائد سيكون له أثر كبير مستقبلا على عدة قطاعات حيوية بمصر، وأهم هذه القطاعات قطاع السياحة، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير لجميع الترددات التي تقوم ببث أحداث ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتجدر الإشارة أن البطولة انطلقت بالمباراة الافتتاحية بين منتخب الفراعنة المصري ومنتخب زيمبابوي، وتحظى البطولة الأفريقية باهتمام بالغ من عشاق الساحرة المستديرة في كافة بقاع العالم، وتتهافت على إذاعة مبارياته كبرى الشبكات والمحطات والقنوات الفضائية بقارات العالم الخمس، لذلك ففرصة مشاهدة مباريات البطولة من خلال العديد من القنوات المجانية والمفتوحة متاحة للجميع، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير أهم ترددات القنوات التي تبث عبر جميع الأقمار الصناعية وذلك من خلال الجداول المرفقة بهذا التقرير.

ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة بطولة كاس أمم أفريقيا 2019

ومن الجدير بالذكر أن مباريات البطولة الأفريقية المقامة بمصر حالياً خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 وقد وجدنا بحث متنامي وقوي على ترددات القنوات المجانية والمفتوحة التي ستنقل وتذيع أحداث ومباريات البطولة، وقد استطاعت مصر في فترة وجيزة إسعاد شعبها بتوفير قناة مجانية عالية الجودة يمكن مشاهدة ومتابعة مباريات البطولة الأفريقية، وهي قناة تايم سبوت صاحبة الحق الحصري في إذاعة مباريات البطولة داخل مصر.

فيديو لأهم القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019

القمر القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات تايم سبورت 11448 27500 أفقي 5/6

ترددات القنوات الناقلة بث مباشر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة لقناة تايم سبورت فقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق عن العديد من القنوات التي لها الحق في البث المباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فهناك الكثير من القنوات الأوروبية والأمريكية والأسيوية التي تم منحها حق نقل وإذاعة مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 ونستعرض هذه القنوات وتردداتها من خلال الجداول الواردة بهذا التقرير.

تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 7 غرب 11012 27500 أفقي نايل سات 7 غرب 12604 27500 أفقي سهيل سات 25.5 شرق 11585 27500 رأس سهيل سات 25.5 شرق 11623 27500 رأسي

قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC أموس مدار 4 غرب 10806 27500 رأسي 3/4 أموس مدار 4 غرب 10972 27500 رأسي 2/3

تردد قناة afa sport المجانية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC بدر 7 26 درجة شرق 10970 27500 رأسي 3/4

تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب يوتلسات 16 شرق 11595 30000 أفقي

تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب استرا 23.5 درجة شرق 11798 30000 أفقي يوتلسات 16 شرق 11231 30000 رأسي بلغاريا سات 1.9 غرب 12380 30000 أفقي

تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الأمم الأفريقية 2019

القمر اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب استرا 1 19.2 شرق eurosport 2 اسبانيا 11686 22000 رأسي هسباسات 30 غرب eurosport 2 البرتغال 12207 27500 أفقي استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 12148 27500 أفقي استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 11856 29500 رأسي

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec استرا 23.5 شرق 11739 29900 رأسي 2/3

فيديو ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019

قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.

تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.

تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.

تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.

تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.

تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.

تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.

تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.

قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.

تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.

تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.

تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.

تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.

تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

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ونعد متاعي موقعنا الكرام بإضافة القنوات التي ستعلن عن نقل مباريات البطولة لهذا التقرير الشامل والجامع، وفي حال كان هناك أي استفسار فيمكنكم ترك تعليق أسفل هذا التقرير، وسنجيب على التعليقات التي ستصلنا، ونتمنى لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة ممتعة مع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.