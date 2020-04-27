ترددات جميع القنوات الدينية الإسلامية والقرآن الكريم 2020 على النايل سات

يبحث الجميع عن ترددات قنوات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لذلك جمعنا لكم في مقال واحد ترددات جميع القنوات الدينية الإسلامية 2020 على النايل سات، حيث أنه لا غنى عن هذه القنوات في بيت كل مسلم وذلك لسماع البرامج الدينية الثقافية وسماع القرآن الكريم بصوت جميع الشيوخ، أيضاً تعرض هذه القنوات برامج الأسئلة الدينية المتنوعة لمعرفة كافة أمور الدين وتنشئة الأطفال على محبة العبادة والصلاة.

ترددات القنوات الدينية الإسلامية 2020

تتغير بعض ترددات القنوات الدينية وأيضاً تكون هناك قنوات دينية جديدة على النايل سات نظراً لوجود تحديثات عل القمر الصناعي نايل سات كل فترة، لذلك قمنا بتجميع ترددات كل القنوات الإسلامية لتكون بين يدي القارئ والباحث في أي وقت يشاء، ونحن نقوم بتحديث هذا المقال كل فترة لوضع كل ما هو جديد بين أيديكم.

تردد جميع القنوات الدينية الإسلامية والقرآن الكريم 2020 على النايل سات

قناة المجد القرآنية، تردد 12054، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة النور القرآنية بصوت الشيخان (عبد الباسط-الطبلاوي) تردد 11411، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة كرامة، تردد 10727، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة المديح، تردد 11488، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة الإرث النبوي HD، تردد 11334، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، يشترط وجود رسيفر HD. قناة كيف HD، تردد 11334، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، يشترط وجود رسيفر HD. قناة السعودية قرأن، تردد 12149، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي (SD). قناة السنة النبوية، تردد 12284، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي (HD). قناة إياك نعبد، تردد 11900، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة قرآن TV، تردد 11179، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة دعوة TV، تردد 12688، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة الفتح للسنة النبوية، تردد 12562، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة الفتح الدينية، تردد 11900، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة منهاج النبوة، تردد 10815، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة البصيرة، تردد 10815، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة المحبة، تردد 10815، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة الرحمة، تردد 10873، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة المحبة، تردد 10873، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة الناس، تردد 12054، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة الندى، تردد 11430، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة اقرأ، تردد 12034، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة الرسالة، تردد 11295، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة المعالي، تردد 10757، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة صفا، تردد 10757، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة مكة، تردد 12398، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة أهل القرآن، تردد 12398، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة الرقية الشرعية، تردد 11354، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي. قناة الصحة والجمال، تردد 10775، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة الأنس، تردد 11095، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي. قناة زاد، تردد 12226، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.

هناك ثلاث قنوات أغلقت على النايل سات هم قناة العفاسي وقناة آيات وقناة الجميلة، وهناك قناة الحياة والناس لا تفتح حالياً ولكن عليها إسم القناة فقط وترددها هو 12207 عمودي.

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