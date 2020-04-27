Take a fresh look at your lifestyle.


ترددات جميع القنوات الدينية الإسلامية والقرآن الكريم 2020 على النايل سات

بواسطة عماد شهيد
ترددات جميع القنوات الدينية الإسلامية 2020 على النايل سات تردد القنوات الدينية على نايل سات

يبحث الجميع عن ترددات قنوات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لذلك جمعنا لكم في مقال واحد ترددات جميع القنوات الدينية الإسلامية 2020 على النايل سات، حيث أنه لا غنى عن هذه القنوات في بيت كل مسلم وذلك لسماع البرامج الدينية الثقافية وسماع القرآن الكريم بصوت جميع الشيوخ، أيضاً تعرض هذه القنوات برامج الأسئلة الدينية المتنوعة لمعرفة كافة أمور الدين وتنشئة الأطفال على محبة العبادة والصلاة.

ترددات القنوات الدينية الإسلامية 2020

تتغير بعض ترددات القنوات الدينية وأيضاً تكون هناك قنوات دينية جديدة على النايل سات نظراً لوجود تحديثات عل القمر الصناعي نايل سات كل فترة، لذلك قمنا بتجميع ترددات كل القنوات الإسلامية لتكون بين يدي القارئ والباحث في أي وقت يشاء، ونحن نقوم بتحديث هذا المقال كل فترة لوضع كل ما هو جديد بين أيديكم.

تردد جميع قنوات القرأن الكريم على النايل سات 2020
تردد القنوات الدينية على نايل سات

تردد جميع القنوات الدينية الإسلامية والقرآن الكريم 2020 على النايل سات

  1. قناة المجد القرآنية، تردد 12054، معدل الترميز  27500، الاستقطاب عمودي.
  2. قناة النور القرآنية بصوت الشيخان (عبد الباسط-الطبلاوي) تردد 11411، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  3. قناة كرامة، تردد 10727، معدل الترميز  27500، الاستقطاب أفقي.
  4. قناة المديح، تردد 11488، معدل الترميز  27500، الاستقطاب أفقي.
  5. قناة الإرث النبوي HD، تردد 11334، معدل الترميز  27500، الاستقطاب أفقي، يشترط وجود رسيفر HD.
  6. قناة كيف HD، تردد 11334، معدل الترميز  27500، الاستقطاب أفقي، يشترط وجود رسيفر HD.
  7. قناة السعودية قرأن، تردد 12149، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي (SD).
  8. قناة السنة النبوية، تردد 12284، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي (HD).
  9. قناة إياك نعبد، تردد 11900، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  10. قناة قرآن TV، تردد 11179، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  11. قناة دعوة TV، تردد 12688، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  12. قناة الفتح للسنة النبوية، تردد 12562، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  13. قناة الفتح الدينية، تردد 11900، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  14. قناة منهاج النبوة، تردد 10815، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  15. قناة البصيرة، تردد 10815، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  16. قناة المحبة، تردد 10815، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  17. قناة الرحمة، تردد 10873، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  18. قناة المحبة، تردد 10873، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  19. قناة الناس، تردد 12054، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  20. قناة الندى، تردد 11430، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  21. قناة اقرأ، تردد 12034، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  22. قناة الرسالة، تردد 11295، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  23. قناة المعالي، تردد 10757، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  24. قناة صفا، تردد 10757، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  25. قناة مكة، تردد 12398، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  26. قناة أهل القرآن، تردد 12398، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  27. قناة الرقية الشرعية، تردد 11354، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي.
  28. قناة الصحة والجمال، تردد 10775، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  29. قناة الأنس، تردد 11095، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
  30. قناة زاد، تردد 12226، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.
ترددات جميع القنوات الدينية الإسلامية 2020 على النايل سات
تردد القنوات الدينية على نايل سات

هناك ثلاث قنوات أغلقت على النايل سات هم قناة العفاسي وقناة آيات وقناة الجميلة، وهناك قناة الحياة والناس لا تفتح حالياً ولكن عليها إسم القناة فقط وترددها هو 12207 عمودي.

قد يهمك

تردد جميع قنوات الكرتون 2020 على النايل سات

تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبي 2020 على النايل سات

التردد الشبكي للنايل سات تردد واحد لكل قنوات النايل سات

عماد شهيد

أهتم بالقراءة والكتب واتحليل مباريات كرة القدم أعمل في التجارة وأحب الكتابة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبي المجانية الجديدة على النايل سات 2020 | رعب | أكشن |…

أخبار التقنية

التردد الشبكي “السحري” للنايل سات 2020 | تردد واحد لجميع قنوات النايل سات

أخبار التقنية

الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة ما هي وما فائدتها

أخبار التقنية

أرقام مسابقة الحلم| طريقة الإشتراك في الحلم لـ” MBC للفوز بملايين الدولارات

أخبار التقنية

رموز تردد قناة سوريا دراما Syria Drama TV على قمر نايل سات 2020

أخبار التقنية

رموز تردد بث قناة إم بي سي MBC 3 على قمر بدر 4 ونايل سات

أخبار التقنية

رموز تردد قناة دجلة العراقية dijlah TV بعد التعديل على نايل سات

أخبار التقنية

إشارة بث تردد قناة لنا الفضائية LANA TV + LANA Plus الجديد 2020

أخبار التقنية

تردد قناة الخليجية 2020 على النايل وأهم البرامج في رمضان

أخبار التقنية

إشارة تردد بث قناة ذكريات Thikrayat TV السعودية على قمر بدر 4 ونايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.