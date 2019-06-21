ترددات جميع القنوات السودانية 2019 الجديدة على الاقمار الصناعية تردد قناة تلفزيون السودان

نقدم لكم متابعينا الترددات الجديدة لجميع القنوات السودانية 2019 حيث تم تغيير كافة الترددات الخاصة بقنوات السودان الفضائية داخل الجمهورية أو خارجها، وتمتلك القنوات السودانية العديد من الجمهور المتابع للقنوات الفضائية، ولذلك يبحث الكثير عن تردد جميع القنوات السودانية لعام 2019 لمتابعة القنوات بصورة طبيعية دون تقطيع أو تشويش، وتعد القنوات السودانية من أهم القنوات الموجودة والتي يحرص على متابعتها مواطني السودان حيث تحرص دائمًا على التطوير الدائم ونهضة الدولة وشعبها، كما تهتم بتقديم المحتوى الذي يعمل على تطوير الثقافة العامة لدى الجمهور المتابع، بالإضافة إلى تغطية كافة الأخبار الحصرية الجارية في البلاد وتقديمها عبر شاشة التليفزيون.

ترددات جميع القنوات السودانية

تبث القنوات السودانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كما تضم القنوات السودانية مجموعة من القنوات التليفزيونية ومنها “تليفزيون السودان وقناة السودان 24 وقناة النيل الأزرق بالإضافة إلى قناة الملاعب المتخصصة في الشأن الرياضي وأخبار كرة القدم، كما تضم قناة النيلين السودانية وقناة الخرطوم التي تقدم بث مباشر للبلاد غير القنوات الدرامية والطبية الأخرى” هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أفضل القنوات التي يتابعها عدد كبير من مشاهدي التليفزيون داخل السودان وخارجها إلى أن وصلت شهرتها لعدد من الدول العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي، نقدم لكم في الجدول التالي ترددات جميع القنوات السودانية لمشاهدة القنوات عبر شاشة التليفزيون أو معرفة الموقع الرسمي الخاص بكل قناة

أهم القنوات السودانية :-

تلفزيون السودان.

قناة النيل الأزرق.

قناة الملاعب السودانية.

قناة السودان 24.

قناة النيلين.

قناة ام درمان.

قناة الخرطوم بث مباشر.

قناة الشروق السودانيه.

قناة دراما السودانيه.

قناة طيبة.

قناة الشمالية.

تردد القنوات السودانية 2019 الجديد

التردد الإستقطاب الترميز القناة تردد قناة تلفزيون السودان 2019 الجديد نايل سات وعربسات 10795 أفقي 27500 قناة تلفزيون السودان تردد قناة النيل الأزرق 2019 الجديد HD على العربسات والنايلسات 12688 عامودي 27500 قناة النيل الأزرق تردد قناة الملاعب السودانية الرياضية الجديد 12688 عمودي 27500 الملاعب السودانية الرياضية التردد الجديد لقناة النيلين 2019 بعد التعديل 11938 عمودي 27500 قناة النيلين تردد قناة الهلال اليوم الفضائية السودانية 2019 الجديد نايلسات 12207 عمودي 27500 قناة الهلال اليوم الفضائية تردد قناة الخرطوم الفضائية 2019 الجديد 11602 أفقي / 6/5 27500 قناة الخرطوم الفضائية تردد قناة الشروق السودانية 2019 الجديد 12688 عمودي / 6/5 30000 قناة الشروق السودانية

تردد القنوات السودانية 2019

بدأ البث الأول للقنوات التليفزيونية داخل جمهورية السودان منذ عام 1940 ميلاديًا بعد إنشاء أول محطة إذاعية في الراديو واستمرت القناة في بثها عن عام 1962 ثم تم إطلاق أول قناة تليفزيونية أرضية وقد حملت اسم قناة “تليفزيون السودان الأرضية” وبثت في جميع أنحاء الجمهورية واستمر البث مع التطوير الدائم للقنوات وإطلاق العديد من القنوات التليفزيونية الأخرى إلى أن تم تغيير اسم وزارة الثقافة والإعلام بالسودان إلى وزارة الإعلان السودانية، وفي نهاية عام 2018 الماضي قد تم تغيير كافة الترددات بترددات أخرى جديدة لبث القنوات بتقنية عالية الجودة HD لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتكون على مستوى الجمهور المتابع للقناة.