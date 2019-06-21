ترددات جميع القنوات المغربية الجديدة 2019 بجودة عالية maroc HD

يبحث الكثير من متابعي شاشات التليفزيون في المغرب عن الترددات الجديدة لجميع القنوات المغربية والتي تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وقد تم تغيير ترددات عدد كبير من القنوات المغربية في الفترة الأخيرة لتطوير البث والخروج بتقنية عالية الجودة حتى تناسب مشاهدي التليفزيون من داخل البلاد أو خارجها، ولذلك نقدم لكم متابعيناترددات جميع القنوات المغربية الجديدة لهذا العام 2019 على قمري نايل سات وعرب سات الصناعيين، فتابعونا..

ترددات جميع القنوات المغربية الجديدة 2019

تعد القنوات المغربية من أهم القنوات الفضائية التي يحرص على متابعتها عدد كبير من مواطني المغرب بالإضافة إلى مشاهدين تلك القنوات من دول شمال أفريقيا ومختلف أنحاء العالم العربي، ومن ضمن القنوات المغربية الحكومية التي تم تغيير تردداتها مجموعة قنوات “SNRT” الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهي مجموعة قنوات تابعة للحكومة المغربية ومن أهم هذه القنوات القناة المغربية الأولى والثانية “2M” والثالثة والرابعة، بالإضافة إلي القناة الرياضية المغربية التي تبث بتقنية الـ HD وقناة تامازيغت وأيضًا قناة العيون الجهوية، ولمشاهدة القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات، كما يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي على الإنترنت من هنا:

الترميز الاستقطاب التردد القناة نايل سات عمودي 12015 القناة الثانية المغربية عربسات R 3884 27500 عمودي 12207 القناة الاولى المغربية الارضية 27500 عمودي 11475 الرياضية المغربية الأرضية 27500 عمودي 11515 قناة العيون الجهوية hd عربسات عمودي 12683 27500 عمودي 11513 – 11474 قناة ميدي 1 تيفي hd ا 27500 أفقي 10727 قناة تيلي ماروك

القنوات المغربية

استطاعت القنوات المغربية جذب عدد كبير من جمهور القنوات الفضائية على شاشات التليفزيون سواء داخل المغرب أو خارجها، وذلك لما تقدمه القنوات من محتوى مميز على مدار الساعة بصورة مجانية دون تشويش أو تقطيع، ويذكر أنه تم إطلاق مجموعة قنوات Maroc TV HD TNT في عام 1966 بعد إطلاق العديد من المحطات الإذاعية الحكومية داخل الدولة.