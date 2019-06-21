ترددات جميع القنوات المغربية الجديدة 2019 بجودة عالية maroc HD

يبحث الكثير من متابعي شاشات التليفزيون في المغرب عن الترددات الجديدة لجميع القنوات المغربية والتي تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وقد تم تغيير ترددات عدد كبير من القنوات المغربية في الفترة الأخيرة لتطوير البث والخروج بتقنية عالية الجودة حتى تناسب مشاهدي التليفزيون من داخل البلاد أو خارجها، ولذلك نقدم لكم متابعيناترددات جميع القنوات المغربية الجديدة لهذا العام 2019 على قمري نايل سات وعرب سات الصناعيين، فتابعونا..
ترددات جميع القنوات المغربية الجديدة 2019
تعد القنوات المغربية من أهم القنوات الفضائية التي يحرص على متابعتها عدد كبير من مواطني المغرب بالإضافة إلى مشاهدين تلك القنوات من دول شمال أفريقيا ومختلف أنحاء العالم العربي، ومن ضمن القنوات المغربية الحكومية التي تم تغيير تردداتها مجموعة قنوات “SNRT” الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهي مجموعة قنوات تابعة للحكومة المغربية ومن أهم هذه القنوات القناة المغربية الأولى والثانية “2M” والثالثة والرابعة، بالإضافة إلي القناة الرياضية المغربية التي تبث بتقنية الـ HD وقناة تامازيغت وأيضًا قناة العيون الجهوية، ولمشاهدة القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات، كما يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي على الإنترنت من هنا:
|الترميز
|الاستقطاب
|التردد
|القناة
|نايل سات
|عمودي
|12015
|القناة الثانية المغربية
|عربسات
|R
|3884
|27500
|عمودي
|12207
|القناة الاولى المغربية الارضية
|27500
|عمودي
|11475
|الرياضية المغربية الأرضية
|27500
|عمودي
|11515
|قناة العيون الجهوية hd
|عربسات
|عمودي
|12683
|27500
|عمودي
|11513 – 11474
|قناة ميدي 1 تيفي hd ا
|27500
|أفقي
|10727
|قناة تيلي ماروك
القنوات المغربية
استطاعت القنوات المغربية جذب عدد كبير من جمهور القنوات الفضائية على شاشات التليفزيون سواء داخل المغرب أو خارجها، وذلك لما تقدمه القنوات من محتوى مميز على مدار الساعة بصورة مجانية دون تشويش أو تقطيع، ويذكر أنه تم إطلاق مجموعة قنوات Maroc TV HD TNT في عام 1966 بعد إطلاق العديد من المحطات الإذاعية الحكومية داخل الدولة.
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