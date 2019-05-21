ترددات جميع قنوات السودان المفتوحة على نايل سات وعربسات وبدر 2019

بعد تغيير ترددات بعض القنوات يبحث الكثير من أبناء السودان عن أحدث ترددات القنوات السودانية القديمة والجديدة المفتوحة لعام 2019 ، وسوف نقدم لكم اليوم في موقع” كلمة” جميع ترددات قنوات السودان التي تُبث على النايل سات، وبدر، وعرب سات وجميع الأقمار المفتوحة والتي لاقت اهتماماً كبيراً من أبناء الشعب السودانى، ويمكن ضبط القنوات عن طريق إدخال الترددات التالية والبحث عنها في قائمة القنوات التي تم تنزيلها.

ترددات قنوات السودان المفتوحة لعام 2019:

تتغير باستمرار ترددات القنوات الفضائية، ويتم أحيانا تغيير استقبالها من مدار لآخر، وسوف نضع لكم اليوم احدث ترددات قنوات السودان الفضائية، ليتمكن أهل وأبناء السودان من متابعة البرامج والقنوات التي تهتم بجميع الشأن السوداني.

تردد قناة السودان Sudan TV :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10795 27500 V 5/6 عرب سات 12654 27500 H 5/6 بدر 4 12523 27500 V 3/4 Otros 12424 27500 H 5/6

تردد قناة الشروق Ashorooq TV :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 11350 12523 30000 27500 H V 3/4 Otros 12721 2220 V 3/4

تردد قناة سودانية 24 Sudania :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 12523 27500 H V 5/6 3/4

تردد قناة طيبة Tayba TV :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 11350 30000 H 3/4

تردد قناة النيل الأزرق Blue Nile TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 11350 30000 H 3/4

تردد قناة السودانية دراما Sudan Drama :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12523 27500 V 3/4

تردد قناة العالمية AL Alamyia TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 5/6

تردد قناة البحر الأحمر Red Sea TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 5/6

تردد قناة الجزيرة الخضراء AL Gazira AL Khadra:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 5/6

تردد قناة سودانّا Sudanna TV :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11334 27500 H 3/4

تردد قناة الملاعب الفضائية Sudan Sport:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 5/6

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12523 27500 V 3/4

تردد قناة جنوب دارفور South Darfur TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 11747 27500 V 3/4

تردد قناة المريخ AL Marikh TV :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 5/6

تردد قناة ام درمان Oumdrman TV:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ بدر 4 12034 27500 H 5/6

والجدير بالذكر أنه تم توقف تردد قناة النيل الأزرق، والشروق، وطيبة السودانية على مدار النايل السات، منذ فترة قريبة ولا يتبقى فقط إلا تردد تللك القنوات على مدار بدر 4 ، وسوف نوافيكم بجميع الترددات الجديدة فى حال تغيرها.

وإذ واجهتك أي مشاكل خلال ضبط القناة، أو تبحث عن تردد قناة جديدة، اترك لنا سؤاللك بالتعليقات وسوف نرد بأقرب وقت ممكن.