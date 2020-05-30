ترددات جميع قنوات المسلسلات الاجنبية والتركية والهندية المدبلجة 2020 على النايل سات
نقدم لكم في هذا المقال جميع ترددات قنوات المسلسلات الأجنبية والهندية المدبلجة للعام 2020 على القمر الصناعي نايل سات. يبحث الكثير من عشاق المسلسلات التركية والهندية المدبلجة عن ترددات قنوات الدراما المتخصصة في بث المسلسلات الأجنبية المدبلجة، ونحن نقدم لكم في مقال واحد جميع ترددات قنوات المسلسلات والدراما الأجنبية وإذا لم تجد التردد الذي تبحث عنه موجوداً في هذا المقال فلا تتردد في طلب التردد من خلال التعليقات أسفل المقال وسوف نقوم بتوفير التردد المطلوب في أسرع وقت من خلال موقعكم نجوم مصرية.
تردد جميع قنوات المسلسلات الأجنبية 2020
سوف نقوم بتوفير جميع الترددات الجديدة لجميع القنوات الدرامية الموجودة على القمر الصناعي نايل سات والتي تخصصت في إذاعة المسلسلات التركية والهندية المدبلجة وذلك لوجود فئة كبيرة من الناس العاشقة لمتابعة الدراما الأجنبية سواء التركية أو الهندية.
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جميع ترددات قنوات المسلسلات المدبلجة على نايل سات
يمكنكم استقبال جميع الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة من خلال هذه القنوات.
|القناة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|روتانا دراما
|نايل سات
|11296
|27500
|3/4 H
|بانوراما يوم
|نايل سات
|11258
|27500
|5/6 H
|ام بي سي دراما
|نايل سات
|11471
|27500
|5/6 V
|أون دراما
|نايل سات
|10853
|27500
|5/6 H
|12 عربية
|نايل سات
|10815
|27500
|7/8 H
|صدي البلد دراما
|نايل سات
|11430
|27500
|5/6 V
|دي إم سي دراما
|نايل سات
|11449
|27500
|5/6 H
|النهار دراما
|نايل سات
|11488
|27500
|5/6 H
|نايل دراما
|نايل سات
|11834
|27500
|5/6 H
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ترددات جميع قنوات المسلسلات الأجنبية المدبلجة 2020
تابعوا باقي ترددات قنوات الدراما التى تعرض جميع المسلسلات الهندية والتركية المدبلجة على النايل سات لمشاهدة جميع مسلسلاتكم المفضلة.
|القناة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الإستقطاب
|سي بي سي دراما
|نايل سات
|11488
|27500
|3/4
|V رأسي
|أبو ظبي دراما
|نايل سات
|12467
|27500
|5/6
|V رأسي
|كايرو دراما
|نايل سات
|10776
|27500
|5/6
|H أفقي
|الحياة مسلسلات
|نايل سات
|12437
|27500
|5/6
|V رأسي
|الشاشة دراما
الشاشة مسلسلات
|نايل سات
|12562
|27500
|5/6
|V رأسي
|كايرو مسلسلات
|نايل سات
|11117
|27500
|5/6
|H أفقي
|تايم تركي
|نايل سات
|11177
|27500
|5/6
|H أفقي
|بلاي حكايات
|نايل سات
|11095
|27500
|5/6
|H أفقي
|حريم السلطان دراما
|نايل سات
|11179
|27500
|5/6
|H أفقي
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تردد جميع قنوات الدراما على نايل سات 2020
تابعوا باقي ترددات قنوات الدراما على القمر الصناعي نايل سات 2020 لمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الدراما الأجنبية.
|القناة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الإستقطاب
|تايم تركي
|نايل سات
|11177
|27500
|3/4
|H أفقي
|الأماكن دراما
|نايل سات
|11227
|27500
|3/4
|V رأسي
|تايم دراما
|نايل سات
|10872
|27500
|5/6
|V رأسي
|بانوراما دراما 1
|نايل سات
|12341
|27500
|5/6
|H أفقي
|بانوراما دراما 2
|نايل سات
|12341
|27500
|5/6
|H أفقي
|زي الوان
|نايل سات
|11418
|27500
|3/4
|V رأسي
|ماجيستيك دراما
|نايل سات
|12566
|27500
|5/6
|V رأسي
|كايرو دراما
|نايل سات
|10776
|27500
|3/4
|H أفقي
كما يمكنكم متابعتنا لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الستالايت والترددات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، كما يمكنكم الإستفسار عن أي تردد من خلال التعليقات أسفل المقال.