ترددات جميع قنوات المسلسلات الاجنبية والتركية والهندية المدبلجة 2020 على النايل سات

نقدم لكم في هذا المقال جميع ترددات قنوات المسلسلات الأجنبية والهندية المدبلجة للعام 2020 على القمر الصناعي نايل سات. يبحث الكثير من عشاق المسلسلات التركية والهندية المدبلجة عن ترددات قنوات الدراما المتخصصة في بث المسلسلات الأجنبية المدبلجة، ونحن نقدم لكم في مقال واحد جميع ترددات قنوات المسلسلات والدراما الأجنبية وإذا لم تجد التردد الذي تبحث عنه موجوداً في هذا المقال فلا تتردد في طلب التردد من خلال التعليقات أسفل المقال وسوف نقوم بتوفير التردد المطلوب في أسرع وقت من خلال موقعكم نجوم مصرية.

تردد جميع قنوات المسلسلات الأجنبية 2020

سوف نقوم بتوفير جميع الترددات الجديدة لجميع القنوات الدرامية الموجودة على القمر الصناعي نايل سات والتي تخصصت في إذاعة المسلسلات التركية والهندية المدبلجة وذلك لوجود فئة كبيرة من الناس العاشقة لمتابعة الدراما الأجنبية سواء التركية أو الهندية.

اقرأ أيضاً: التردد الشبكي السحري للنايل سات

جميع ترددات قنوات المسلسلات المدبلجة على نايل سات

يمكنكم استقبال جميع الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة من خلال هذه القنوات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ روتانا دراما نايل سات 11296 27500 3/4 H بانوراما يوم نايل سات 11258 27500 5/6 H ام بي سي دراما نايل سات 11471 27500 5/6 V أون دراما نايل سات 10853 27500 5/6 H 12 عربية نايل سات 10815 27500 7/8 H صدي البلد دراما نايل سات 11430 27500 5/6 V دي إم سي دراما نايل سات 11449 27500 5/6 H النهار دراما نايل سات 11488 27500 5/6 H نايل دراما نايل سات 11834 27500 5/6 H

اقرأ أيضاً: تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2020

ترددات جميع قنوات المسلسلات الأجنبية المدبلجة 2020

تابعوا باقي ترددات قنوات الدراما التى تعرض جميع المسلسلات الهندية والتركية المدبلجة على النايل سات لمشاهدة جميع مسلسلاتكم المفضلة.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الإستقطاب سي بي سي دراما نايل سات 11488 27500 3/4 V رأسي أبو ظبي دراما نايل سات 12467 27500 5/6 V رأسي كايرو دراما نايل سات 10776 27500 5/6 H أفقي الحياة مسلسلات نايل سات 12437 27500 5/6 V رأسي الشاشة دراما الشاشة مسلسلات نايل سات 12562 27500 5/6 V رأسي كايرو مسلسلات نايل سات 11117 27500 5/6 H أفقي تايم تركي نايل سات 11177 27500 5/6 H أفقي بلاي حكايات نايل سات 11095 27500 5/6 H أفقي حريم السلطان دراما نايل سات 11179 27500 5/6 H أفقي

اقرأ أيضاً: تردد جميع قنوات الكرتون 2020

تردد جميع قنوات الدراما على نايل سات 2020

تابعوا باقي ترددات قنوات الدراما على القمر الصناعي نايل سات 2020 لمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الدراما الأجنبية.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الإستقطاب تايم تركي نايل سات 11177 27500 3/4 H أفقي الأماكن دراما نايل سات 11227 27500 3/4 V رأسي تايم دراما نايل سات 10872 27500 5/6 V رأسي بانوراما دراما 1 نايل سات 12341 27500 5/6 H أفقي بانوراما دراما 2 نايل سات 12341 27500 5/6 H أفقي زي الوان نايل سات 11418 27500 3/4 V رأسي ماجيستيك دراما نايل سات 12566 27500 5/6 V رأسي كايرو دراما نايل سات 10776 27500 3/4 H أفقي

كما يمكنكم متابعتنا لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الستالايت والترددات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، كما يمكنكم الإستفسار عن أي تردد من خلال التعليقات أسفل المقال.