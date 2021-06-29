Take a fresh look at your lifestyle.


ترددات شبكة قنوات CBC سى بى سى الجديدة

بواسطة عزت محمد

تعد سلسلة قنوات سى بى سى من أكبر القنوات المصرية وأشهرها، حيث تحظى بمتابعة الملايين من الأشخاص، وذلك لما تقدمة من برامج ومسلسلات مميزة تنال إعجاب العديد من المشاهدين لذا يعد تردد قناة سى بى سى من الترددات الأكثر بحثا وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم أحدث ترددات لمجموعة قنوات سى بى سى على النايل سات 2021.

1 تردد قناة CBC العامة الجديد
2 تردد قناة CBC sofra سي بي سي سفرة الجديد
3 تردد قناة CBC drama 2 سي بي سي دراما 2 الجديد
4 تردد قناة CBC drama سى بى سى دراما الجديد
5 تردد قناة CBC EXTRA سي بي سي اكسترا الجديد

تردد قناة CBC العامة الجديد

للإستمتاع بمشاهدة قناة سى بى سى على جهاز التلفاز وذلك من خلال التردد التالى:

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • تردد سي بي سي: 11785
  • الاستقطاب: رأسي V
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • الجودة: SD

تردد قناة CBC sofra سي بي سي سفرة الجديد 

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • تردد : 11390
  • الاستقطاب: افقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة CBC drama 2 سي بي سي دراما 2 الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • تردد: 11488
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة CBC drama سى بى سى دراما الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • تردد سي بي سي: 11785
  • الاستقطاب: رأسي V
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة CBC EXTRA سي بي سي اكسترا الجديد

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • تردد: 11390
  • الاستقطاب: افقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3\4

وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا وقد تناولنا من خلاله أحدث ترددات مجموعة قنوات سى بى سى على النايل سات.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

هل جهاز الحاسوب الخاص بك مؤهل لكى يستقبل نظام ويندوز 11؟ ….. اعرف الآن

أخبار التقنية

لعبة pubg.. ماذا يريد تحديث ببجي 2021 وفور تنايت من مشاهد هدم الكعبة للتزود بالأسلحة…

أخبار التقنية

واتساب يتراجع ويحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين ويعد بتطويرها

أخبار التقنية

إحصل على تردد سبيس تون-spacetoon 2021 وطريقة تنزيل القناة

أخبار التقنية

أضف” تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية الجديد 2021 BeIn Sports News لمتابعة اروع…

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتفvivo v21 ومميزاته وعيوبه

أخبار التقنية

تردد قناة أبوظبى الرياضية 3 الجديد 2021

أخبار التقنية

تردد قناة بوكس موفيز 2021 الجديد عبر النايل سات BOX Movies

أخبار التقنية

في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن الهاتف المحمول واللاب توب في دقائق قليلة

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C25 في مصر والسعودية 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.