ترددات شبكة قنوات CBC سى بى سى الجديدة

تعد سلسلة قنوات سى بى سى من أكبر القنوات المصرية وأشهرها، حيث تحظى بمتابعة الملايين من الأشخاص، وذلك لما تقدمة من برامج ومسلسلات مميزة تنال إعجاب العديد من المشاهدين لذا يعد تردد قناة سى بى سى من الترددات الأكثر بحثا وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم أحدث ترددات لمجموعة قنوات سى بى سى على النايل سات 2021.

تردد قناة CBC العامة الجديد

للإستمتاع بمشاهدة قناة سى بى سى على جهاز التلفاز وذلك من خلال التردد التالى:

القمر الصناعى: نايل سات

تردد سي بي سي: 11785

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة: SD

تردد قناة CBC sofra سي بي سي سفرة الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

تردد : 11390

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة CBC drama 2 سي بي سي دراما 2 الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

تردد: 11488

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة CBC drama سى بى سى دراما الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

تردد سي بي سي: 11785

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة CBC EXTRA سي بي سي اكسترا الجديد

القمر الصناعى: نايل سات

تردد: 11390

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا وقد تناولنا من خلاله أحدث ترددات مجموعة قنوات سى بى سى على النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4