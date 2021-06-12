تعد قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي من أشهر القنوات فى الوطن العربى وذلك لأنها تعرض برامج مجانية على مدار 24 ساعة كما أنها تعرض البرامج الوثائقية الخاصة بالحياة البرية والطبيعة حيث تعرض دبلجة البرامج باللغة العربية ، وفى عام 2009 تم إطلاق القناة فهى تابعة لدولة الإمارات العربية، كما تعتبر النسخة العربية لقناة ناشونال جيوغرافيك الأجنبية، حيث يتابعها الملايين فى الوطن العربى وهى قناة يشرف على إدارتها شركة فوكس التليفزيونية ومؤسسة أبوظبى للإعلام، وتبث على أكثر من قمر صناعى عرب سات والياه سات ونايل سات، وبسبب حرص العديد من عشاق قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي لمعرفة ترددات القناة على الأقمار الصناعية لذا سوف نتناول خلال السطور القادمة ترددات القناة.

برامج قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي

حديث النجوم

هندسة عبقرية

ذهب يوكون

وحدة إنقاذ السيارات

سمكة التونة العنيدة

معا لحياة أفضل

كتيبة الإعصار

لغز إختفاء كودى دايال

مقتطفات

خاص القروش

البرية الجامحة

البرارى الشمالية

علم البسطاء

مسجون فى الغربة

واجب الرعاية

أمن المطارات

مملكة الأسود

تحقيقات الكوارث الجوية

كما تبث القناة العديد من البرامج الأخرى التى تحكى عن الحياة الطبيعية والبرية وعالم البحار وتوثيق المشاهد من الطبيعة بالكاميرات التصويرية.

ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي على الأقمار الصناعية الثلاثة

يتم بث قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي على ثلاثة أقمار صناعية وذلك حتى يستطيع الجميع مشاهدة القناة والترددات كالتالى:

القمر الصناعى نايل سات

التردد : 11526

الإستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الجودة: SD

التردد 11411

الإستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

التردد: 12467

الإستقطاب:أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

القمر الصناعى عرب سات

التردد: 11804

الإستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

وبذلك نكون قد تناولنا ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.