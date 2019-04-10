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جميع ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi “قلب دبي” بجميع التقنيات على كافة الأقمار الصناعية نايل سات .. عرب سات .. بدر .. القمر التركي

كتب تامر أمين آخر تحديث

ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما وكافة باقة القنوات والتي أصبحت الأشهر والأكثر مشاهدة عربياً، فقد حظيت ترددات مجموعة قنوات أبو ظبي ببحث متنامي ومتعاظم، حتى أنها أصبحت بحق من أهم القنوات الرياضية العربية، ومن خلال ما تقدمة ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi من محتوى راقي يرقى للعالمية، لذلك استطاعت الباقة مؤخراً أن تجتذب  عشاق الساحرة المستديرة بجميع بلدان الوطن العربي من مشرقة لمغربه، ومع تزايد نسب المشاهدة لقنوات أبو ظبي سواء الرياضية أو الدراما أو القنوات العديدة المتنوعة والتابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وضعت قنوات أبو ظبي على عاتقها القيام بعمليات التطوير المستمرة حتى تنال ثقة دائمة ومستمرة من مشاهديها ومتابعيها.

فقد استطاعت باقة القنوات الشهيرة من الحصول على حق البث المباشر للعديد من مباريات البطولات العالمية والدولية الكبرى، وكذلك القنوات هي صاحبة الحق الحصري للبث المباشر لدوري الخليج العربي بدولة الإمارات المتحدة، وكذلك تمتلك القنوات حقوق البث المباشر لمباريات دوري وكأس إيطاليا، وكذلك الدوري الأمريكي، هذا بالإضافة لتصفيات كأس أمم أوروبا.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على عرب سات
تردد قناة أبو ظبي الرياضي HD3

كما تجد الإشارة إلى أن باقة ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية تمتلك العديد من القنوات ذات المحتوي الرياضي المتنوع و المتميز، ومن الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية تمكنت من التعاقد مع أشهر المعلقين الغرب، وكذلك مقدمي البرامج الرياضية أصحاب الشهرة الواسعة، كما تمكنت جميع قنوات أبو ظبي من إنتاج أشهر الاستوديوهات التحليلية الرياضية، وتستضيف هذه الاستوديوهات أكثر المحللين الرياضيين شهرة، بالإضافة إلى استضافة ألمع نجوم الرياضة.

أما عن البطولات التي تمكنت  مجموعة قنوات أبو ظبي من الحصول على حق البث المباشر لها، فتعددت وتنوعت تلك البطولات، فمنها البطولات والمباريات المحلية والدولية والقارية والعالمية، فتشمل بطولات محلية وعالمية، وعن هذه البطولات التي تبثها باقة القنوات فهي كالتالي:

  • تصفيات كأس أمم أوروبا
  • كأس إيطاليا
  • نهائي کأس أسبانيا
  • الدوري الأمريكي MLS
  • كأس البرازيل
  • كأس سود أمریکا
  • كأس اللیبرتادوریس
  • دوري أبطال الکونکاکاف
  • المباريات الودية للأندية
  • الدوري البحريني
  • الدوري الکویتي
  • الدوري الإماراتي

ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD 1 2 3
ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2 على نايل سات

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Nilesat 101/102 على 7 غربا12467أفقي275002/3مفتوح

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 3

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Nilesat 101/102 على 7 غربا12092عمودي275005/6إرديتو 2

الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية

جدول برامج قناة أبوظبي الرياضية HD 3

الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية

جدول برامج قناة أبوظبي الرياضية HD 2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi على نايل سات .. عربسات .. بدر

تردد قناة أبو ظبي الرياضي HD3
تردد قناة أبو ظبي الرياضي HD3
القناةالقمر الصناعيترددمعامل الترميزالاستقطابتصحيح الخطأ
قناة أبو ظبي الرياضيةالنايل سات1222627500أفقي5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات

القناةالقمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحةنايل سات1222627500H3/4
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرةنايل سات1246727500H2/3
أبو ظبي الرياضية 1و2و3نايل سات1180427500H5/6
قناة أبو ظبي الرياضية 5نايل سات1209227500V5/6
أبوظبي الرياضية HD 7نايل سات1209227500V5/6
أبوظبي الرياضية HD 5نايل سات1209227500V5/6

ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi كامله على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناةالقمرالترددمعامل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قناة أبوظبي الإماراتالنايل سات1193827500عمودي V3/4
 ترددات قنوات أبو ظبيالنايل سات1222627500أفقي H3/4
 ترددات قنوات آبو ظبيالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الإماراتالنايل سات1182327500عمودي V3/4
أبو ظبي الإماراتالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الأولى +1بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةالنايل سات1222627500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةبدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2النايل سات1222627500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
 أبو ظبي الرياضية 3على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكبدر(عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكالنايل سات1222627500أفقي H3/4
قناة أبو ظبي الرياضية HD1TürkmenÄlem1180427500أفقي H5/6
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2TürkmenÄlem1245627500عمودي  V5/6
 قناة أبوظبي الرياضية 3 HDNilesat 2011209227500عمودي  V5/6

ويجب أن نعلم أن مؤسسة دبي للأعلام تمتلك العديد من القنوات الفضائية  ومنها على سبيل المثال:

  • قناة أبوظبي الرياضية
  • قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية
  • قناة أبوظبي دراما

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وسنقوم من خلال التحديثات المتتالية لهذا التقرير بإضافة جميع قنوات باقة أبو ظبي الرياضية، حيث اكتفيا اليوم بالقنوات التي تنقل البث المباشر لمباريات كأس زايد للأندية الأبطال,

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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