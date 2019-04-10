جميع ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi “قلب دبي” بجميع التقنيات على كافة الأقمار الصناعية نايل سات .. عرب سات .. بدر .. القمر التركي

ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما وكافة باقة القنوات والتي أصبحت الأشهر والأكثر مشاهدة عربياً، فقد حظيت ترددات مجموعة قنوات أبو ظبي ببحث متنامي ومتعاظم، حتى أنها أصبحت بحق من أهم القنوات الرياضية العربية، ومن خلال ما تقدمة ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi من محتوى راقي يرقى للعالمية، لذلك استطاعت الباقة مؤخراً أن تجتذب عشاق الساحرة المستديرة بجميع بلدان الوطن العربي من مشرقة لمغربه، ومع تزايد نسب المشاهدة لقنوات أبو ظبي سواء الرياضية أو الدراما أو القنوات العديدة المتنوعة والتابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وضعت قنوات أبو ظبي على عاتقها القيام بعمليات التطوير المستمرة حتى تنال ثقة دائمة ومستمرة من مشاهديها ومتابعيها.

فقد استطاعت باقة القنوات الشهيرة من الحصول على حق البث المباشر للعديد من مباريات البطولات العالمية والدولية الكبرى، وكذلك القنوات هي صاحبة الحق الحصري للبث المباشر لدوري الخليج العربي بدولة الإمارات المتحدة، وكذلك تمتلك القنوات حقوق البث المباشر لمباريات دوري وكأس إيطاليا، وكذلك الدوري الأمريكي، هذا بالإضافة لتصفيات كأس أمم أوروبا.

كما تجد الإشارة إلى أن باقة ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية تمتلك العديد من القنوات ذات المحتوي الرياضي المتنوع و المتميز، ومن الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية تمكنت من التعاقد مع أشهر المعلقين الغرب، وكذلك مقدمي البرامج الرياضية أصحاب الشهرة الواسعة، كما تمكنت جميع قنوات أبو ظبي من إنتاج أشهر الاستوديوهات التحليلية الرياضية، وتستضيف هذه الاستوديوهات أكثر المحللين الرياضيين شهرة، بالإضافة إلى استضافة ألمع نجوم الرياضة.

أما عن البطولات التي تمكنت مجموعة قنوات أبو ظبي من الحصول على حق البث المباشر لها، فتعددت وتنوعت تلك البطولات، فمنها البطولات والمباريات المحلية والدولية والقارية والعالمية، فتشمل بطولات محلية وعالمية، وعن هذه البطولات التي تبثها باقة القنوات فهي كالتالي:

تصفيات كأس أمم أوروبا

كأس إيطاليا

نهائي کأس أسبانيا

الدوري الأمريكي MLS

كأس البرازيل

كأس سود أمریکا

كأس اللیبرتادوریس

دوري أبطال الکونکاکاف

المباريات الودية للأندية

الدوري البحريني

الدوري الکویتي

الدوري الإماراتي

ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2 على نايل سات

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 على 7 غربا 12467 أفقي 27500 2/3 مفتوح

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 3

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 على 7 غربا 12092 عمودي 27500 5/6 إرديتو 2

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi على نايل سات .. عربسات .. بدر

القناة القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ قناة أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

ترددات قنوات أبو طبي الرياضية والدراما Abu Dhabi كامله على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة أبوظبي الإمارات النايل سات 11938 27500 عمودي V 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 ترددات قنوات آبو ظبي العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الإمارات النايل سات 11823 27500 عمودي V 3/4 أبو ظبي الإمارات العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الأولى +1 بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك بدر(عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 27500 أفقي H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V 5/6 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6

ويجب أن نعلم أن مؤسسة دبي للأعلام تمتلك العديد من القنوات الفضائية ومنها على سبيل المثال:

قناة أبوظبي الرياضية

قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية

قناة أبوظبي دراما

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وسنقوم من خلال التحديثات المتتالية لهذا التقرير بإضافة جميع قنوات باقة أبو ظبي الرياضية، حيث اكتفيا اليوم بالقنوات التي تنقل البث المباشر لمباريات كأس زايد للأندية الأبطال,

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