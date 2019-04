ترددات قنوات نايل سات HD 2019

يبحث الكثير عن تردد قنوات نايل سات HD في الفترات الماضية، فأغلبنا يمتلك أجهزة استقبال (ريسيفرات) سواء قديمة أو حديثة، تدعم تقنية اتش دي HD وهي عالية الوضوح، ومنا أيضا من يبحث عن قنوات نايل سات HD فائقة الوضوح فول اتش دي FULL HD، ومعا سنتعرف على معاني هذه المسميات في التقرير التالي:

تقنيات قنوات نايل سات 2019

High Definition وهي التقنية عالية الوضوح، واختصارها «HD»، وأيضا FULL High Definition التقنية الأكثر وضوحا، وتختصر «FULL HD»، واعتمد عليها الكثير في البحث على تردد قنوات نايل سات hd لخدمة أفضل في مشاهدة التليفزيون، وتحتاج لريسيفرات عالية التقنية تدعم هذه الإمكانات.

تردد قنوات نايل سات hd

ونسرد لقرائنا الكرام تردد قنوات نايل سات التي تبث بالتقنية العالية، وسواء كانت مشفرة أو مفتوحة، على القمر نايل سات أو الأقمار المجاورة له، من نفس طبق الاستقبال يوتلسات 7 غرب ويوتلسات 8 غرب، وهي كما يلي:

قنوات جديدة

ظهرت قناة ديوان قناة عراقية

ظهرت بتقنية HD

تردد 12437 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500

ظهرت قناة الفجيرة قناة إماراتية

ظهرت بتقنية FULL HD

تردد 12322 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 30000

ظهرت قناة نايل سات برومو بتقنية HD وهى قناة تجريبية لقمر نايل سات

تردد 12728 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500

ظهرت قناة بى ان سبورتس 4 ماكس مفتوحة مجانا وتبث مجموعة بروموهات إستعدادات لبث كأس العالم

مع العلم أن القناة سيتم تشفيرها قريبا

تبث بتقنية FULL HD على تردد 12245 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500

تحديث بتاريخ 20/10/2017

قناة سعودية 24 سبورت

تردد 12562 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500

التردد يستقبل فى دول المشرق العربى فقط ( شرق ليبيا – مصر – السودان – الصومال – جيبوتى – دول الخليج – بلاد الشام )

القنوات والترددات

قناة قطر

تردد 10719 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 22000.

قناة العربى

تردد 10727 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة كورد ماكس

تردد 10758 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة أون سبورت

ناة أون إى

قناة أون لايڤ

تردد 10853 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة الشرقية نيوز

قناة روداو الكوردية

تردد 10892 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة إمام رضا

تردد 10922 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة الشروق

قناة الشروق نيوز

تردد 10992 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 5000 والتردد خاص بمنطقة المغرب العربى “غرب ليبيا ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، موريتانيا”

قناة كوردستان 24

تردد 11354 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة الغد

تردد 11430 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة دى إم سى العامة

قناة دى ام سى سبورتس

تردد 11449 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة الأولى المغربية

قناة ميدى 1 أخبار المغربية

تردد 11474 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المغرب العربى “غرب ليبيا ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، موريتانيا”.

القناة الأولى المغربية

قناة الرياضية لايڤ المغربية

تردد 11515 عمودي و رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المغرب العربى “غرب ليبيا ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، موريتانيا”.

قناة العربية أخبار

تردد 11559 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المغرب العربى “غرب ليبيا ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، موريتانيا”.

قناة الجزائر الثالثة

تردد 11680 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة 7C العراقية

تردد 11747 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قنوات الكأس والدورى ONE + TWO + FOUR

تردد 11919 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة الريان 2

قناة رؤيا

قناة الأردن

تردد 11958 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة بينونة

قناة سكاى نيوز عربية

تردد 11977 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة وار الكوردية

تردد 12054 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة عمان العامة

قناة عمان الرياضية

قناة عمان الثقافية

قناة عمان لايڤ

تردد 12111 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة ان بى ان اللبنانية

تردد 12130 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة الريان 1

تردد 12169 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة ان بى ان اللبنانية

القناة العراقية العامة

تردد 12188 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة بى ان سبورتس العامة

قناة بى ان سبورتس الإخبارية

تردد 12245 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة السعودية للقرآن الكريم

قناة السعودية للسنة النبوية

قناة السعودية 1

قناة السعودية 2

قناة السعودية سبورت 1

قناة السعودية سبورت 2

قناة أجيال

قناة السعودية الإخبارية

قناة السعودية الإقتصادية

قناة السعودية الثقافية

تردد 12284 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة دبى العامة

قناة دبى سبورت 1

قناة دبى للسباقات 1

قناة الشرقية

قناة الشرقية نيوز

قناة سما دبى

قناة الظفرة

تردد 12322 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 30000.

قناة الفجيرة

تردد 12418 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة ديوان 1

تردد 12437 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة أبوظبى العامة

قناة الإمارات

قناة ماجد

قناة أبوظبى دراما

قناة أبوظبى سبورت 1

قناة أبوظبى سبورت 2

قناة ياس

قناة ناشيونال چيوچرافى أبوظبى

تردد 12467 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة تى ار تى وورلد التركية

تردد 10971 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة الشارقة

قناة الشرقية من كلباء

قناة الوسط

قناة الشارقة الرياضية

تردد 11013 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة الكويت 1

قناة الكويت 2

قناة الكويت سبورت

قناة الكويت سبورت بلس

قناة إثراء

قناة العربى الكويتية

قناة المجلس

قناة القرين

تردد 11054 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.

قناة النبأ

تردد 11096 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة ليبيا المستقبل

قناة الموضة

قناة الحدث

قناة تركمانلى

قناة المنبر

قناة كردستان

قناة زاجروس

قناة الفجيرة

قناة ليبيا بانوراما

تردد 11137 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة العربية

تردد 11471 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

قناة فانا الأثيوبية

قناة موى الأثيوبية

تردد 11513 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

قناة مارينا

تردد 11555 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

قناة العربى 1

قناة كورد لاين

تردد 11636 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

قناة البحرين

تردد 11678 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

قناة الجزيرة

قناة الجزيرة بالإنجليزية

قناة الجزيرة الوثائقية

قناة الريان 1

تردد 12521 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة ان ار تى 1

قناة ان ار تى 2

قناة ان ار تى عربية

تردد 12521 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

قناة كورد ماكس شو

تردد 12604 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

قناة تركمانلى

تردد 12604 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

قناة نت تى ڤى الكوردية

قناة نت دراما الكوردية

تردد 12645 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500 والتردد خاص بمنطقة المشرق العربى “شرق ليبيا ، مصر ، السودان ، الصومال ، دول الخليج ، بلاد الشام”.

كورد سات

كورد سات نيوز

تردد 12687 أفقي أو H معامل ترميز 27500.

محدث بإستمار، نرجوا زيارة الموضوع فى وقت لاحق ربما نضيف جديد

