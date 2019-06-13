ترددات مجموعة قنوات بي ان سبورت bein sports الرياضية شهر يونيو كاملًا

استطاعت مجموعة قنوات بي ان سبورت bein Sports أن تكوّن قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا في مصر وجميع أنحاء العالم، وذلك لما تقدمه من بث مباشر ومتابعة لجميع المباريات الهامة التي يتابعها ويهتم بمشاهدتها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، فهي تقوم ببث كافة البطولات المحلية والأوروبية والإنجليزية والبطولات الأفريقية والعالمية ومن ضمنهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، الذي يشارك ضمن فريق ليلفربول الإنجليزي وينافس بقوة على بطولة الدوري ، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية الأخرى كالدوري البرتغالي والدوري الإيطالي وغيرهم

تردد مجموعة قنوات بي ان سبورت bein Sports

نقدم لكم متابعينا في السطور القادمة تردد مجموعة قنوات بي ان سبورت bein Sports التي يبحث عنها الكثير ويشغل محركات البحث دائمًا تساؤل الآلاف يوميًا من محبي الكرة وعشاق الدوريات الذين يبحثون عن طرق الاشتراك في قنوات bein Sports لمتابعة أهم المباريات وأقوى الأحداث الكروية، وتبث قنوات bein Sports على الأقمار الصناعية المختلفة وتحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية لمتابعة القناة ومشاهدة المباريات حيث تعد هي الناقل الحصري لكافة المباريات الأوروبية والبطولات العالمية ومواجهات المنتخبات، وتبث مجموعة قنوات بي ان سبورت عبر تلك الترددات:

تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1 القمر التردد EFC نايل سات 11084 (h) 5/6 عرب سات 12379 (h) 5/6 سهيل سات 11547 (v) 5/6 نايل سات 12245 (v) 3/4 نايل سات 12264 (h) 2/3

تردد قنوات “بي ان سبورت” HD لشهر يونيو

التردد القمر الصناعي القنوات الموجود على التردد الجديد 12604 افقي 27500 مدار القمر الصناعي نايل سات beIN SPORTS NEWS HD

beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE

beIN SPORTS MAX HD1

beIN SPORTS MAX HD4 11054 افقي 27500 beIN SPORTS HD

beIN SPORTS HD5

beIN SPORTS HD6

beIN SPORTS HD7

beIN SPORTS HD8

beIN SPORTS HD9 11013 افقي 27500 beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD2

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD4

beIN SPORTS MAX HD2

beIN SPORTS MAX HD3

مجموعة قنوات بي ان سبورت bein Sports

يذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورت bein Sports كانت قد حصلت على حقوق بث وإذاعة جميع مباريات كأس العالم بروسيا 2018 خلال الشهور الماضية ويتابعها عدد لا حصر له من جمهور الكرة بسبب تميز القنوات ونقلها لجميع الأحداث الكروية أول بأول بالإضافة إلى حرصها على نقل جميع المباريات الهامة، مما ساعد على أن تحصل القنوات على أعلى نسب مشاهدة وما زالت الأكثر بحثًا ومتابعة على جوجل.