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تردد”فركانس” قناة إم بي سي فارسي MBC Persian HD TV ياه سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة ام بي سي فارسي 2020

تردد قناة ام بي سي الفارسية بالأنجلينزية MBC Persia، هي إحدى قنوات مجموعة إم بي سي، وتصدر القناة باللغة الفارسية لتخصيص محتوى ترفيهي يتضمن أفلام تعرض على شاشتها مع برامج أمريكية تبث مترجمة للغة الفارسية. تأسست القناة في 2008 لتكون موجهة للمتحدثين باللغة الفارسية وتجمع أفلام بكل أنواعها وسلسلة برامج تلفزيونية منوعة عالمية تتحد مع إهتمام الجمهور لها.

1 MBC فارسي
2 تردد قناة ام بي سي فارسي

MBC فارسي

ويتم بث فضائية mbc persia على قمر ياه سات، مع إتاحة إستقبال بثها التلفزي على مدار 24 ساعة بلا توقف، وكانت القناة توقفت عن البث في 2013 إلا أنها عادت من جديد في 2018 لتستأنف عرض برامجها الواسعة وأفلامها متعددة التصانيف التي تستهدف الجيل الأصغر. حاملة شعار ترفيه بلا نهاية.

وتمتلك إم بي سي حقوق شرائية كبيرة من الأفلام التي تعرض بطريقة الترجمة، لتعكس الترفيه غير المحدود، من خلال الأفلام الأصلية والمسلسلات المتنوعة في الكوميديا والدراما والرومانسية. مما جعلها قناة فريدة من نوعها في بلاد فارس، لتحقق بالتالي أعلى نسب المشاهدة من قبل العوائل. فقناة ام بي سي فارسي مجانية توفر الأفلام الأجنبية لشتمل الدراما الأمريكية والمكسيكية والهندية والتركية وغيرها، كما أن MBC برشيا توفر مروحة برامج ما بين حوارية وفنية وترفيهية.

يمكن العثور على شبكة MBC Persia الجديد على القمر الصناعي Yahsat 1A عند 11996، والإستقطاب الرأسي، ومعدل تصحيح الخطأ 6.5 والرمز عند 27500. ويمكن إكتشافها أيضاَ على القمر الصناعي Eutelsat7، بتردد 11387 هرتز، مع معدل الرمز الثابت 27500.

تردد قناة ام بي سي فارسي

 فركانس- التردد 11996 frequency
القمر Yahsat 1A Satellite
القطبية V Polar
ترميز 27500 encoding
معدل تصحيح الخطأ 6/5 FEC
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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