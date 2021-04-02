فتح ترددات القنوات الشيعية 2021 الجديدة على نايل سات

في عالم الفضائيات تتواجد مجموعة من القنوات الشيعية التي تهتم بإيصال فكر اهل البيت ونقل المناسبات الدينية والشعائر الخاصة بإتباع المنهج الشيعي من مجالس عزاء ومحاضرات وادعية وتلاوات للقران، وقد انتقلت معظم القنوات ذات الهوية الشيعية عبر نايل سات الى ترددات جديدة. وهناك قائمة لقنوات ذات اصل شيعي نذكر بعض منها واشهرها: قناة الأنوار، قناة العقيلة، قناة الاوحد، صوت العترة، الكوثر)

القنوات الشيعية

وتشترك معظم القنوت الشيعة في النقل المباشر بالصوت والصورة لمقامات ائئمة اهل البيت واضرحتهم، كمرقد الامام علي ، العتبة الحسينية المقدسة. ولتعكس نوعية المحتوى ذات الجودة العالية مستخدمة انظمة البث مابين تقنية hd عالية الجودة الى الدقة القياسية عبر صيغة SD. وتعد القنوات الشيعية ممتلئة بالمحتوى المتميز الخاص بتبيان احكام الشريعة الاسلامية ضمن مساحات العقائد والاحكام الفقهية لتعزز ثقافة الفرد المسلم بما يتصل بالتوعية والسرد التاريخي للقصص والشخصيات. كما تعد قنوات قائمة على الوعظ والاهتمام بشؤون الاسرة والمجتمع من خلال اختصاصيين وخبراء ورجال دين يتحدثون بشكل مسهب ومؤثر لكي يحصل المشاهد على معلومات نافعة وقيمة.

ماهي القنوات الشيعية

تتواجد القنوات الشيعية 2021-Shia Channels TV بترددات جديدة على مدار نايل سات وتعتبر كقنوات دينية وسائل اعلامية مهمة لايصال المعارف الاسلامية التي تساعد الناس على اداء العبادات الصحيحة، وتساهم في زيادة كمية العلم التي يحتاجه المسلم، يشمل تقديم برامج محتوى تفسير القران واستنباط احكام الشريعة الاسلامية مثل الصلاة والوضوء، والتركيز على برامج الخطابات الدينية، مع تخصيص النقل المباشر لمناسبات العزاء الخاصة باتباع اهل البيت، مع مزايا عرض كليبات الفيديو العزائية جنبا الى جنب الاناشيد الدينية التي تبرز روح التشيع والايمان الراسخ المرتبطة بالعقائد الحقة الخالية من الشوائب.

تردد القنوات الشيعية