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فتح ترددات القنوات الشيعية 2021 الجديدة على نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد جديد 2021

في عالم الفضائيات تتواجد مجموعة من القنوات الشيعية التي تهتم بإيصال فكر اهل البيت ونقل المناسبات الدينية والشعائر الخاصة بإتباع المنهج الشيعي من مجالس عزاء ومحاضرات وادعية وتلاوات للقران، وقد انتقلت معظم القنوات ذات الهوية الشيعية عبر نايل سات الى ترددات جديدة. وهناك قائمة لقنوات ذات اصل شيعي نذكر بعض منها واشهرها: قناة الأنوار، قناة العقيلة، قناة الاوحد، صوت العترة، الكوثر)

1 القنوات الشيعية
2 ماهي القنوات الشيعية
3 تردد القنوات الشيعية

القنوات الشيعية

وتشترك معظم القنوت الشيعة في النقل المباشر بالصوت والصورة لمقامات ائئمة اهل البيت واضرحتهم، كمرقد الامام علي ، العتبة الحسينية المقدسة. ولتعكس نوعية المحتوى ذات الجودة العالية مستخدمة انظمة البث مابين  تقنية hd عالية الجودة الى الدقة القياسية عبر صيغة SD.  وتعد القنوات الشيعية ممتلئة بالمحتوى المتميز الخاص بتبيان احكام الشريعة الاسلامية ضمن مساحات العقائد والاحكام الفقهية لتعزز ثقافة الفرد المسلم بما يتصل بالتوعية والسرد التاريخي للقصص والشخصيات. كما تعد قنوات قائمة على الوعظ والاهتمام بشؤون الاسرة والمجتمع من خلال اختصاصيين وخبراء ورجال دين يتحدثون بشكل مسهب ومؤثر لكي يحصل المشاهد على معلومات نافعة وقيمة.

ماهي القنوات الشيعية

تتواجد القنوات الشيعية 2021-Shia Channels TV بترددات جديدة على مدار نايل سات وتعتبر كقنوات دينية وسائل اعلامية مهمة لايصال المعارف الاسلامية التي تساعد الناس على اداء العبادات الصحيحة،  وتساهم في زيادة كمية العلم التي يحتاجه المسلم، يشمل تقديم برامج محتوى تفسير القران واستنباط احكام الشريعة الاسلامية مثل الصلاة والوضوء، والتركيز على برامج الخطابات الدينية، مع تخصيص النقل المباشر لمناسبات العزاء الخاصة باتباع اهل البيت، مع مزايا عرض كليبات الفيديو العزائية جنبا الى جنب الاناشيد الدينية التي تبرز روح التشيع والايمان الراسخ المرتبطة بالعقائد الحقة الخالية من الشوائب.

تردد القنوات الشيعية

إسم القناة التردد القطبية معدل الترميز
OM-ALBAneen TV قناة أم البنين 11555 عمودي V 27500
AL MAAREF قناة المعارف 11641 أفقي H 27500
ALBAEENAH IRAQ قناة البينة 11641 أفقي H 27500
AL TALEAA TV قناة الطليعة 11603 أفقي H 27500
ALNAEEM TV قناة النعيم 11041 أفقي H 27500
AL Anwar قناة الأنوار 10971 أفقي H 27500
IMAM ALI TV قناة الإمام علي 12562 أفقي H 27500
AL KAWTHAR قناة الكوثر 11392 عمودي V 27500
AnwarTV2 قناة الأنوار 2 11096 أفقي H 27500
IMAM SADEQ قناة الإمام الصادق 10922 عمودي V 27500
IMAM HUSSEIN TV 2 قناة الامام الحسين 2 12605 عمودي V 27500
KARBALA TV قناة كربلاء 11003 أفقي H 27500
AL QAMAR قناة القمر 11641 أفقي H 27500
Sawt Alitra قناة صوت العترة 11315 عمودي V 27500
قناة الأوحد 10727 أفقي H 27500
قناة العقيلة 10972 أفقي H 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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