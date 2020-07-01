ضبط تردد قنوات المسلسلات الهندية 2020 وأفلام بوليود على قمر نايل سات

ظهرت قنوات كثيرة تعرض المسلسلات الهندية الحديثة على القمر الصناعي نايل سات، ومع تحديث بيانات الترددات البثية بإستمرار يأمل محبي السينما الهندية في ضبط قنوات المسلسلات الهندية للتمتع بمشاهدة ممتعة لأفضل المسلسلات الحصرية عبر قنوات غير مشفرة مجانية بالكامل. وتتميز الدراما الهندية بالتشويق والرومانسية الكبيرة. وقد أستطاعت أن تكون جزءاً من المحتوى الخاص بالأفلام التي يفضلها شريحة واسعة من الجمهور بمختلف الأعمار. تتضمن الباقات كالآتي: MBC BOLLYWOOD، B4U PLUS، B4U AFLAM، ZEE ALWAN ، ZEE AFLAM، Imagin Movies، SHARO5AN HINDI نستعرض معاً باقة من القنوات الأكثر مشاهدة والأفضل تقييماً لما تعرضه من مسلسلات هندية بجودة عالية، مدبلجة، وعلى رأست تلك القنوات تأتي قناة MBC BOLLYWOOD المخصصة لعرض أجدد الأفلام الهندية بمختلف تصانيفها الدرامية الإجتماعية والإثارة والرومانسي والكوميدي

وطرح أفلام بوليود يتم من خلال قنوات غير مشفرة ومجانية. وتتسابق تلك الفضائيات في عرض الأفلام الهندية سواء القديم أو الحديثة. كما بعضها يمتلك حقوق أكبر للأفلام البوليودية وتعد سريعة في إثراء الشاشة بأجدد الإفلام التي تخرجها صناعة السينما. يمكننا أن نعدد أصنافاً من إنتاجات أفلام بوليود مثل الكوميديا، الحب، الإثارة – والتاريخية. التي يتم عرضها على القنوات العربية في جدول زمني ممتد على مدار الساعة 24/24.

قناة إم بي سي بوليود

تعتبر قناة mbc bollywood فضائية رائدة في توفير أحدث أفلام بوليود في كل موسم، وهي تابعة لمجموعة mbc الخاضعة لملكية مركز تلفزيون الشرق الأوسط. وتملك الحقوق الأكبر الخاصة بأقوى إنتاجات الدراما الهندية، وكذلك التعرض لأخبار مشاهير بوليود وبروزهم في المهرجانات الهندية والعالمية. بدأت القناة عام 26 أكتوبر بمشاركة الممثلة الهندية كارينا كابور خلال بث أولى برنامج المواهب Arabs Got Talent.

نايل سات التردد 11470 عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 إسم القناة MBC BOLLYWOOD

قناة زي أفلام

نايل سات التردد 11938عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6 إسم القناة ZEE AFLAM

قناة شاروخان هندي

نايل سات التردد 10872 عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6 إسم القناة SHARO5AN HINDI

قناة بي فور يو أفلام

هي قناة متخصصة في العرض الهندي بما يخص الأفلام المدبلجة، بالإضافة الى الكليبات الغنائية، وإذ تخصص بث مرئي مستمر على مدار اليوم، ما يجعلها وجهة رئيسية ذات إستقطاب جماهيري عالي. وتضم تصانيف مختلفة من الأفلام على الشاشة إلى جانب الموسيقى والبرامج التلفزيونية المنوعة، لتكون محطة ترفيه بإمتياز تستهوي الملاييين. تأسست القناة عام 2013 يوجد مقرها في الإمارات وتمكلها بي فور يو للمشاريع الترفيهية.

نايل سات التردد 11938عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6 إسم القناة B4U AFLAM

قناة زي ألوان

هي قناة متخصصة في بث المسلسلات التلفزيونية – الهندية والعربية، تقع البرامج الأخرى في فئات الطبخ والجمال والأسرة،السياحة. تسعى القناة التي تتخذ من دبي مقراً لها لأن تكون في قلب الوطن العربي. عبر إمتلاكها حقوق برامج مشتركة مع قنوات عربية. وجاء إطلاقها كإحدى باقات شبكة زي الترفيهية عام 2012، وتمتلك مزيجاً فريداً من دراما بوليود وتعرض حالياً مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله.

نايل سات التردد 11938عمودي، ترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6 إسم القناة ZEE ALWAN

عبر الترددات الجديدة لقنوات المسلسلات الهندية، بآخر التحديثات، يمكنك إستقبال القنوات بشكل فوري، بمجرد إضافة قيم التردد في الخانات المخصصة بجهاز الرسفر الخاص بكم، بشكل صحيح، ثم عمل حفظ بالضغط على زر الموافقة OK بواسطة الريموت، ليتم إلتقاط بث القنوات الهندية بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش، على القمر المصري نايل سات، ثم التمتع بكاتلوج واسع من المسلسلات الهندية الحصرية الحديثة والقديمة، في طابع الكوميدي، والرومانسي، والأكشن، والدراما الإجتماعية، وغيرها.