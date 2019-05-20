تردد إم بي سي بوليود MBC Bollywood..عرب سات و”نايل سات” 2019

تردد قناة إم بي سي بوليود MBC Bollywood، ،هي قناة المكرسة في بث إنتاجات سينما بوليود، إذ تكثف من عرض أحدث السينما الهندية إلى جانب الدراما. فهي قناة تفاعلية عبر عرضها أفضل الدراما على مدار 24 ساعة.

وتبث القناة سلسلة من أجدد أنواع الدراما المنتجة في الهند، كجزء من أقوى حزم المسلسلات التي تجتذب رقعة جماهيرية واسعة في العالم العربي. وهي بذلك تشبع ميول المشاهدين من خلال بث الدراما المنوعة مثل الرومانسية والإثارة والكوميديا.

MBC Bollywood

ولا تقتصر إم بي سي بوليود على عرض السينما طوال اليوم، حيث إنها ترصد نجوم بوليود خلال الظهور المرموق في المهرجانات الهندية والعالمية، فضلاً عن إلقاء الإنارة على حياتهم ومسارهم الفني في برامج مثل “Star of the month” . هذه المحطة التلفزيونية بحق رائعة. بالنظر لأنها قناة غير مشفرة “مجانية” وتقدم خدمتها للملايين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. تم إطلاق القناة في 2013 تحت إسم mbc bollywood وسرعان ما حققت إستقطاباً كبيراً كقناة مفضلة، “تتكون من برامج المسلسلات والدراما”. وسنضيف ترددات الجديدة لإم بي سي بوليود على القمرين العربسات والنايل سات.

تردد إم بي سي بوليود على الأقمار نايل سات و”عرب سات” 2019 لمشاهدة أروع أفلام بوليود والدراما

القمر نايل سات القناة mbc bollywood التردد – دول الخليج وغرب أفريقيا 11470 – 11559 القطبية عامودي (v) FEC/SR 5/6

تردد قناة mbc bolly wood على الساتل عربسات