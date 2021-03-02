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تردد اشارة بث القنوات اللبنانية lebanon channels 2021 كاملة على نايل سات وعرب سات

بواسطة زكريا منير
القنوات اللبنانية 2021

يبحث الكثير من الاشخاص عن ترددات القنوات اللبنانية 2021، وهناك مجموعة من القنوات اللبنانية التي لها مزايا المحتوى النوعي بما في ذلك البرامج والاخبار والافلام والمسلسلات، ومن اشهر تلك القنوات التي تاتي في المقدمة مثل: mtv lebanon، aljadeed tv، LBC International، وقنوات اخرى نستعرض معكم كل تردد بثي خاص بها، تتميز معظم القنوات اللبنانية بتقديم برامج كوميدية وهو ما يعزز استقطابها من قبل الجمهور المحب للضحك. لذلك اعتمدنا مشاركة القنوات اللبنانية وفق الترددات الجديدة المرتبطة بها، على خدمة البث بمدار نايل سات وعرب سات.

1 تردد قناة ام تي في اللبنانية
2 تردد قناة ان بي ان
3 تردد قناة تلفزيون لبنان
4 تردد قناة المستقبل الفضائية
5 تردد قناة ال بي سي lbc الدولية

تردد قناة ام تي في اللبنانية

تبث قناة ام تي في لبنان mTV  بدون تشفير، وهي قناة لبنانية خاصة، تعمل على تقديم الافلام والمسلسلات العربية والاجنبية واعتماد حزمة برامج متنوعة منها السياسية والاجتماعية والثقافية والكوميدية والترفيه، وينطلق بثها على مدار 24 ساعة. ويمكن استقبال بث القناة على التردد التالي، بجودة اتش دي فائقة الوضوح.

القمر التردد، القطبية معدل ترميز
عرب سات بدر 4 11977، عمودي 27500

تردد قناة ان بي ان

تبث قناة ان بي NBN ان بدون تشفير، وهي قناة لبنانية سياسة ومنوعة، تقدم الكثير من البرامج الحوارية السياسية وبرامج الصحافة، تتبع القناة حركة امل التي يقودها نبيل بري، وتشغل القناة بثها على مدار 24 ساعة، بدون إنقطاع، كما للقناة اهتمام بتدشين برامج رياضية وبرامج الاخبار والابراج،

الوضوح.

القمر التردد، القطبية معدل ترميز
عرب سات بدر 4 11977، عمودي 27500

تردد قناة تلفزيون لبنان

Tele Liban هي قناة رسمية تمثل دولة لبنان، يذيع تلفزيون لبنان الذي تاسس في عام 1959 الاخبار ويقدم برامج كثيرة حوارية وثقافية واجتماعية وفنية، كما تعد شاشة تلفزيونية مهمة في بث المسلسلات بالنكهة اللبنانية، وهي قناة غير مشفرة، يعمل بثها على مدار 24 ساعة. ويمكن متابعة بث القناة على الترددات التالية المبينة في الجدول ادناه، على نايل سات وعرب سات.

القمر التردد، القطبية معدل ترميز
عرب سات بدر 4 11977-12054 عمودي 27500
نايل سات 12015 عمودي 27500

تردد قناة المستقبل الفضائية

القمر التردد، القطبية معدل ترميز
عرب سات بدر 4 11977-12054 عمودي 27500

تردد قناة ال بي سي lbc الدولية

القمر التردد، القطبية معدل ترميز
عرب سات بدر 4 11977 عمودي 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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