 التخطي إلى المحتوى

تردد الرياضية السعودية KSA SPORTS الجديد 2019 علي العربسات ونايل سات

كتب أحمد صبحي آخر تحديث

ننشر لكم ولكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان في الوطن العربي تردد الرياضية السعودية الجديدة علي الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعربسات لكل محبيها في الوطن العربي، ومن الجدير بالذكر أن القناة انطلقت في الفترة الأخيرة برعاية الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وانطلقت القناة تحت اسم (ksa sports) والتي تُعني اختصار لاسم المملكة العربية السعودية لكي تنقل كافة المباريات الهامة وكل ما هو متعلق بالرياضة.

تردد الرياضية السعودية KSA SPORTS الجديد 2019

وإليكم تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمرالترددالترميز – الاستقطاب
النايل سات1228427500 عمودي
العرب سات1214927500 أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

القمرالترددالترميز – الاستقطاب
النايل سات1214927500 أفقي
العرب سات1201527500 عمودي

قناة الرياضية السعودية الجديدة لجميع الأقمار

ومن الجدير بالذكر أن القناة تمم تخصيصها في الجانب الرياضي بشكل عام فهي لا تقتصر الدوري السعودي، ولكنها تسعي لتوفير المحتوي الرياضي علي المستوي العالمي، وكذلك الكرة العربية، ويذكر أن الانطلاقة الأولي كانت منذ عام تقريبًا في 1 مارس 2018 وكانت البداية مع تغطية أحداث الدوري السعودي آنذاك وحظيت علي نسبة كبيرة من المتابعة في الوطن العربي وكل محبي الساحرة المستديرة في كل مكان.

القناة تستحوذ علي مجموعة كبري من كبار الرياضيين والمحللين في الوطن العربي، وليس مقتصرين علي السعودية فقط، ولكنها مجمعة من كافة دول الوطن العربي وعلي رأسهم سلطان البرقان، محمد نور، يوسف الثنيا، عبد الواكد، عامر عبد الله، مدحت شلبي، فؤاد أنور، خالد بدرة، طارق التايب.

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً


عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.