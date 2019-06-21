تردد القناة الجزائرية الأرضية ENTV programme national عبر قمر نايل سات الصناعي

تعد قناة الجزائرية الأرضية ENTV programme national واحدة من القنوات الحكومية التابعة لمؤسسة التليفزيون الجزائري، ويبحث الكثير عن التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية ENTV programme national التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي، واستطاعت القناة أن تملك عدد كبير من المتابعين لما تقدمه من محتوى مميز بالإضافة إلى بث العديد من المباريات المحلية التي تخص فرق الجزائر ومباريات المنتخب الجزائري، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية تردد القناة الجزائرية الأرضية على قمر نايل سات الصناعي، فتابعونا..

تردد القناة الجزائرية الأرضية

يبحث الكثير عشاق الساحرة المستديرة بالجزائر عن تردد قناة الجزائر الأرضي عبر الأقمار الصناعية لمشاهدة المباريات ومتابعة الأحداث الكروية أول بأول، وبسبب ما تقدمه القناة استطاعت أن تكون واحدة من أهم القنوات بالدولة، كما تنافس على صدارة القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر، وقد حصلت القناة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الجزائري للمحترفين فهي تقدم بث مباشر للمباريات بتقنية عالية الجودة بالإضافة إلى الاستديوهات التحليلية الذي يقدمه باقة من أشهر المحللين الرياضيين في دولة الجزائر ولمشادة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات.

التردد معامل الترميز معامل التصحيح القمر الصناعي 11680 أفقي 5/6 27500 النايل سات 12674 أفقي 3/4 27500 قمر(NSS 7 (22.0W 11059 بجودة عادية SD أفقي 23700 نايل سات ( Eutelsat 5 12149 V 27500 AL Yahsat 52°E 11060 H 23700 Eutelsat 5°W 12674 H 20255 Ses 22°W

تردد قناة Programme National HD

AlcomSat 24.8°W-12160 H 30000 -FTA/Biss

Biss key: 11 00 00 11 00 00 00 00

القناة الجزائرية الأرضية

هناك العديد من القنوات التليفزيونية في دولة الجزائر سواء قنوات حكومية أو قنوات خاصة يملكها عدد من رجال الأعمال، وتعد القناة الجزائرية الأرضية واحدة من أهم القنوات الحكومية التي تبث على شاشة التليفزيون الجزائري ويشاهد القناة عدد من متابعي أخبار الدوري الجزائري في مختلف أنحاء العالم، كما أنها ليست قناة رياضية فقط بل تهتم أيضًا بعرض باقة متنوعة من البرامج والأحداث السياسية المختلفة.