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تردد القناة السعودية الأولي… علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2019

كتب نوران عمروفي آخر تحديث

تردد قناة السعودية الأولي علي النايل سات وعربسات وهوتبيرد والقمر الصناعي ياة سات، الكثير من المواطنين السعودين يبحثون عن تردد القناة السعودية الاولي، القناة السعودية هي واحدة من افضل القنوات العربية التي تقدم باقة منوعة من افضل البرامج المتخصصة والترفيهية والمنوعة وهي قناة عربية تبث علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهي قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي كما تقدم العديد من البرامج والمسلسلات السعودية والعديد من برامج التوعية الصحية، كما  تقوم بنقل الصلوات من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك مثل صلاة قيام الليل وصلاة التراويح وصلاة الفجر وغيرها من الكثير من الصلوات في المسجد الحرام.

تردد قناة السعودية الأولى 2019

القمرالترددمعدل الترميزالجودة
نايل سات12149 (H)27500 – 3/4SD
عرب سات12015 (V)27500 – 3/4SD
عرب سات12149 (H)27500 – 5/6HD
ياه سات11747 (H)27500 – 8/9HD
هوت بيرد12654 (H)27500 – 5/6SD

القناة السعودية

القناة السعودية الأولي علي تردد نايل سات يمكنكم الآن ضبط تردد نايل سات والاستمتاع بمشاهدة قناة السعودية الأولي بجودة عالية Hd، تهدف قناة السعودية الأولي ألى بث القيم والأخلاق عبر الرسالة الإعلامية التي تقوم بتقديمها خلال برامجها التليفزيونية والإذاعية بشكل كبير جدا. ومن خلال صحيفة كلمة نتابع معاكم افضل ترددات عن القنوات السعودية الأولي والثانية والرياضية والإخبارية وقنا القصيم وجميع قنوات النايل السات العربية والرياضية والمنوعة بشكل شامل واحدث ترددات القنوات. كما يمكنكم الحصول علي تردد قناة القصيم الفضائية الآن والتعرف علي التطبيق الخاص بها.

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عن الكاتب

نوران عمرو

صحفية ومحررة بموقع كلمة اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية والتسوق أون لاين والشراء عبر الأنترنت

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