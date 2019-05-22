تردد القناة الفضائية السورية على نايل سات Syria TV 2019 ... وأهم البرامج التى تقدمها

تردد القناة الفضائية السورية Syrian TV على النايل سات، هو من الترددات الهامة والتي تهم جميع الشعب السوري حيث تُعد القناة الفضائية السورية هي من أهم 3 قنوات أساسية داخل سوريا، وهى تُبث لكافة أنحاء العالم حيث تقوم القناة الفضائية السورية ببث القناة من المقر الرئيس للتلفزيون السوري بمدينة دمشق بسوريا، وهى تبث جميع محتواها وبرامجها باللغة العربية حيث يقوم بمتابعة القناة الفضائية السورية جميع الشعب السوري، وأيضا جميع المهتمين بأخبار سوريا وسوف نضع لكم في هذه المقالة أحدث تردد للقناة الفضائية السورية على النايل سات.

تردد القناة الفضائية السورية الجديد 2019:

لاقت القناة الفضائية السورية متابعة كبيرة من الشعب السوري، منذ بداية انطلاقها عام 1995 حيث اختلف محتوى القناة الفضائية السورية من منوعات وبرامج ومسلسلات وافلام، وهى تُعتبر قناة إخبارية منوعه، وقد تم بث القناة الفضائية السورية على مدار عربسات ونايل سات منذ بداية انطلاقها، ولكن توقف بعد ذلك بث القناة على مدار عرب سات ولم يبقى الا تردد واحد على مدار النايل سات:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11178 27500 H 7/8

القناة الفضائية السورية وأهم البرامج التي تقدمها:

تقدم القناة الفضائية السورية كما ذكرنا سابقاً محتوى إخباري ومنوعات على مدار اليوم، كما تقوم حالياً بعرض كافة أعمال الدراما السورية على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك، والتي سوف تعود لإعادة إذاعة برامجها المختلفة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، ومن أهم البرامج التي تقدمها:

• برنامج الإخبارية السورية : وهو برنامج إخباري، يهتم باستعراض كل أخبار الشأن السوري وأخبار جميع البلاد العربية.

• برنامج طوق نجاة : هو يقوم باستضافة المفكرين وأساتذة السياسة، ومناقشة وجهات النظر في الموضوعات المختلفة التي يتم طرحها يومياً.

• نور خانم : والذي تقدمه نور حداد، وهو برنامج يهتم بالشارع السوري ويقدم محتوى مختلف يومياً ما بين السياسة والفن والعودة لثقافة الزمن القديم.

وغيرها من البرامج المتجددة التي تهم الشعب السوري، بالإضافة إلى الدراما السورية والبرامج التي تتناقش الأمور السياسية والاقتصادية يومياً.

يمكنك ترك استفسارك بالتعليقات إذا واجهتك أي مشاكل فى تنزيل القناة.