تردد القنوات المجانية الناقلة كأس ملك إسبانيا.. لمتابعة مباراة برشلونة ضد فالينسيا

كرة القدم هي اللعبة الأولى التي يتابعها الجميع بما تحمله من الإثارة في مواجهات بين أعرق الأندية. ومع إقتراب مواجهة برشلونة ضد فالينسيا في نهائي دوري كأس ملك أسبانيا، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن قنوات مجانية غير مشفرة تنقل كأس إسبانيا كما كان يعرف بهذا الإسم سابقاً وهي بطولة سنوية لكرة القدم تأسست في 1902 وتجمع 126 فريق فيها، ويعد برشلونة هو الفريق الأكثر فوزاً في البطولة برصيد 30 لقب.

القنوات الناقلة لمباريات كأس ملك إسبانيا على قمر أسترا

cuatro: 10876 V 22000

cuatro: 10906 V 22000

idman: 11175 H 27500

من القنوات الناقلة لدوري كأس إسبانيا هي قناة Canal+ Sport البولندية المتخصصة في الرياضة ويتم بثها على قمر هوت بيرد وفق معطيات التردد الآتية:

11278 V

ترميز: 27500

FEC: 3/4

القمر: 13.0°Hotbird 13C E

كما يمنك تتبع مباريات كأس ملك أسبانيا على قنوات رياضية عربية بشكل حصري كقناة KSA SPORT 1 السعودية التي فازت بحقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني، والتي يمكن إستقبال قنواتها من خلال خدمة البث التلفزيوني على قمر عرب سات، ياه سات، نايل سات.

KSA SPORT 1: 12149 H 27500 عرب سات

KSA SPORT; 12418 V 27500 ياه سات

KSA SPORT: 12284 V 27500 نايل سات

ويمكن تلقي إشارة قناة TV Varzish الطاجيكستانية على قمر ياه سات عند التردد 11785، والإستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500. ولمعرفة باقي التفاصيل يمكنك زيارة مقال تردد قناة فازريش الطاجيكستانية.