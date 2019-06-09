تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 african cup of nations

نستعرض عليكم قائمة ترددات القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019، من اجل مشاهدة جميع مباريات البطولة علي الهواء مباشرة وبدون اي اشتراك القنوات المشفرة عن طريق النت او عن طريق اجهزة الاستقبال مثل مجموعة قنوات bein sports، حيث يبجث محبي الساحرة المستديرة في كل مكان عن كيفية استقبال البث الرقمي الأرضي في مصر وجميع الدول العربية، من اجل متابعة البطولة بشكل مجاني، هذا ما سوف نقوم بتوضيحه لحضراتكم من داخل هذا المقال، فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج قراءة السطور القليلة القادمة.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019

اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس : DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 في مصر

وختاما إذا وجهاتكم أي مشكلة في استقبال ترددات القنوات الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019 التي ذكرنها لكم بعالية، يمكن لأي مشاهد لبطولة 2019 african cup of nations تركها بالتعليقات وسوف نقوم بمساعدتكم علي الفور، نتمنى لكم مشاهدة طيبة.