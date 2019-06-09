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تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 african cup of nations

كتب حنان يوسففي آخر تحديث
تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 african cup of nations
 بالمجان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 can قنوات ناقلة لكاس افريقيا 2019 بدون تشفير

نستعرض عليكم قائمة ترددات القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019، من اجل مشاهدة جميع مباريات البطولة علي الهواء مباشرة وبدون اي اشتراك القنوات المشفرة عن طريق النت او عن طريق اجهزة الاستقبال مثل مجموعة قنوات bein sports، حيث يبجث محبي الساحرة المستديرة في كل مكان عن كيفية استقبال البث الرقمي الأرضي في مصر وجميع الدول العربية، من اجل متابعة البطولة بشكل مجاني، هذا ما سوف نقوم بتوضيحه لحضراتكم من داخل هذا المقال، فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج قراءة السطور القليلة القادمة.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019

اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب
قناة التشاد :  القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية :  تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس : DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
 تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
 تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 في مصر

القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2019
القنوات الناقلة لكاس الأمم الأفريقية

وختاما إذا وجهاتكم أي مشكلة في استقبال ترددات القنوات الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019 التي ذكرنها لكم بعالية، يمكن لأي مشاهد لبطولة 2019 african cup of nations تركها بالتعليقات وسوف نقوم بمساعدتكم علي الفور، نتمنى لكم مشاهدة طيبة.

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عن الكاتب

حنان يوسف

كم انا سعيدة لاني انضميت لفريق نجوم مصرية للعمل في مجال التدوين الاخبار العربية، فمن خلال صفحتي الشخصية بداخل هذا السرح ستجدون كافة الخدمات المتعلقة بالشان الخليجي والعربي فرجاء تابعوني بصفة مستمرة.

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