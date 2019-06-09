تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 african cup of nations

نستعرض عليكم قائمة ترددات القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019، من اجل مشاهدة جميع مباريات البطولة علي الهواء مباشرة وبدون اي اشتراك القنوات المشفرة عن طريق النت او عن طريق اجهزة الاستقبال مثل مجموعة قنوات bein sports، حيث يبجث محبي الساحرة المستديرة في كل مكان عن كيفية استقبال البث الرقمي الأرضي في مصر وجميع الدول العربية، من اجل متابعة البطولة بشكل مجاني، هذا ما سوف نقوم بتوضيحه لحضراتكم من داخل هذا المقال، فرجاء من متابعي موقع كلمة دوت أورج قراءة السطور القليلة القادمة.
تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019
|اسم القناة
|معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب
|قناة التشاد :
|القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
|قناة بين سبورت الفرنسية :
|تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
|تردد قناة ديكال بلوس :
|DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
|تردد قناة اورتيم – ORTM
|Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
|Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
|تردد قناة اورتب – ORTB
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا –
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
|تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا –
|Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 –
|EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
|تردد قناة Eurosport 2
|Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
|تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +
|Astra 19E – 12402 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى –
|Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 بول –
|EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
|تردد قناة اورانج سبورت بول –
|Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
|تردد قناة UBC TV Uganda
|Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
|تردد قناة RTS1
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
|Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2019 في مصر
وختاما إذا وجهاتكم أي مشكلة في استقبال ترددات القنوات الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019 التي ذكرنها لكم بعالية، يمكن لأي مشاهد لبطولة 2019 african cup of nations تركها بالتعليقات وسوف نقوم بمساعدتكم علي الفور، نتمنى لكم مشاهدة طيبة.
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