تردد.. القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد الكويت في كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17سنة، مساء اليوم حيث يتواجه منتخب البحرين مع نظيره الكويتي، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، على أرضية العاصمة القطرية الدوحة، في لقاء يحمل طابع التحدي والإثارة، المنتخب البحريني يدخل المباراة بعدما ودع حسابياً المنافسة على بطاقة التأهل، لكنه يسعى لتقديم أداء مشرف، فيما يطمح المنتخب الكويتي إلى التمسك بآماله في العبور، رغم صعوبة المهمة بعد نتائجه السابقة.

موعد اللقاء

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، الرياض وبغداد، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، حيث تقام على أحد ملاعب البطولة التي تستضيفها قطر حتى مطلع أكتوبر المقبل.

القنوات الناقلة للقاء

تتولى قنوات رياضية خليجية رائدة نقل المواجهة المنتظرة بين البحرين والكويت، وذلك لضمان وصول البث إلى أكبر شريحة من المتابعين:

قناة الكأس 5 HD.

منصة شوف الرقمية.

وتوفر هذه التغطية فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة كافة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة، سواء عبر الشاشات التلفزيونية أو من خلال البث الرقمي المباشر.

تردد قناة الكأس 5 الناقلة للمباراة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 عرب سات 12245 عمودي (V) 27500 5/6

أهمية المباراة للفريقين

ورغم خروج المنتخب البحريني من المنافسة على التأهل، إلا أن لاعبيه يسعون لإثبات الذات والظهور بأداء قوي يعكس تطور الكرة البحرينية في الفئات العمرية، أما المنتخب الكويتي فيعتبر اللقاء فرصة لتعويض ما فات ومحاولة إنهاء مشواره في البطولة بأفضل صورة ممكنة.