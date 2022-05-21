تردد الكويت الرياضية KTV sport HD كويت سبورت على نايل سات وعرب سات 2022

تردد الكويت الرياضية KTV sport HD كويت سبورت واستقبالها على مختلف الأقمار الصناعية المتاحة أمر يهم الكثيرين من عشاق متابعة كرة القدم ومتابعي الرياضة في الخليج العربي وداخل دولة الكويت بالأخص، حيث تهتم الكويت الرياضية بنقل الدوريات والبطولات الرياضية المحلية والعالمية التي تهم المشاهد الكويتي والعربي على مدار اليوم 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع بلا توقف، بما في ذلك عرض وقائع الدوري الكويتي ونقل أهم التقارير الكروية المصورة، وكل ذلك بشكل مجاني تماما لا يتطلب دفع اشتراك إضافي من أجل متابعته، لذلك نحن نستعرض تردد الكويت الرياضية KTV sport HD 2022 على نايل سات وعربسات من أجل متابعة المباريات بشكل منتظم.

بطولات وبرامج قناة الكويت الرياضية

تعرض قناة الكويت الرياضية أو كويت سبورت في القوت الحالي تغطية خاصة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة تحت شعار روحنا ذهبية، والتي تتضمن الكثير من منافسات الألعاب الرياضية، وتغطي القناة المباريات والأخبار على مدار الساعة، ومنها.

الكرة الطائرة : وفي آخر مبارياته فاز المنتخب العماني على منتخب الكويت الوطني بنتيجة 3 مقابل 2

كرة قدم الصالات للسيدات : وفي آخر مبارياته تأهل المنتخب الوطني للكويت على منتخب السعودية للسيدات بركلات الترجيح بنتيجة 3 مقابل 1

كما تعرض القناة الكثير من البرامج الرياضية الهامة والتي تبث أهم المقابلات مع الشخصيات الرياضية، ومنها.

برنامج الديوان الخليجي

برنامج أنا الخليجي

برنامج زوايا

تردد الكويت الرياضية KTV sport HD نايل سات

ومن أجل مشاهدة القناة على قمر النايل سات، يمكنك ضبط الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القمر: نايل سات Nilesat

اسم القناة: الكويت الرياضية KTV sport HD

تردد القناة: 11055 / 11678

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

الجودة: SD

تردد الكويت الرياضية KTV sport HD عربسات

ويمكن أيضا استقبال القناة على قمر عرب سات عن طريق ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القمر: عرب سات Arab sat

اسم القناة: الكويت الرياضية KTV sport HD

تردد القناة: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD