تردد المجد العامة.. الجديد لإستقبال القناة السعودية على عربسات

“ننشر” تردد قناة المجد العامة على النايل سات، هي قناة فضائية ذات هوية سعودية، وهي أكثر قنة تثير إهتمام الجمهور نظراً لما تعتاده من تقديم برامج نوعية لها قيمتها وتأثيرها في نفوس المواطنين لذلك هي قناة الاسرة، إذ أنها تلبي حاجيات الافراد من البرامج المبتكرة وبهذا الأسلوب أستطاعت التنوع في اذاعة برامج متلفزة تخدم التواصل كبرامج الاسرة، والبرامج الثقافية، وبرامج الدين، وبرامج الحوارات.

تنزيل قناة المجد العامة

يأتي تردد قناة المجد العامة في صدارة محركات البحث نظراً لعمليات البحث المتزايدة له. وذلك بعد التحول الأخير من ناحية تطوير الجودة والإنتقال الى تردد جديد الذي تسهل طريقة إدخاله على كلا القمرين عربسات، والنايل سات.

يجتمع الناس على قيمة قناة المجد إذ انها قناة غنية بما تقدمه لكل ماهو جديد، فتضم برامج الأطفال، والقصص، والمحتويات الدينية كالأناشيد، ويتم إتخاذها وسيلة إعلامية رائدة كاسلوب في نشر المعارف. بينما أخذت أيضاً طابعاً توجيهياً يسترعي الثقافة من خلال تنمية الفكر وإثراء عقول مشاهديها خاصة في الشأن الإسلامي.

بإمكان جميع المشاهدين ضبط وإستقبال قناة المجد الجديدة التي تبث من السعودية عبر خدمة الاقمار الصناعية إلى المنازل، بإدخال بيانات المجد على جهاز الرسيفر من أحدث التردد والبيانات الخاص به ثم الضغط على الموافقة وعمل حفظ. لكي يتم تنزيل المجد على الاقمار السابقة، والترددات هي:

تردد قناة المجد نايل سات

إسم القناة: المجد العامة

التردد 11373H27500

5/6 :FEC

القمر الصناعي: نايل سات@ Eutelsat 7 West A

تردد قناة المجد العامة