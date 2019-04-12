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تردد ام بي سي MBC الجديد 2019 في الوطن العربي عبر نايل سات وعرب سات

كتب أحمد صبحي آخر تحديث

قناة ام بي سي من القنوات التي حازت علي اهتمام كبير من قبل المشاهدين في الوطن العربي، وتعد من أبرز القنوات الشهيرة علي النايل سات والعرب سات، وتمكنت من الوصول إلي كافة البيوت وذلك بسبب المحتوي الجيد والمميز الذي تقدمه، كما استطاعت الحصول علي لفت وجذب انتباه العديد من المشاهدين في الوطن العربي، ولذلك من خلال موقع “كلمة” نستعرض عليكم الأن تردد ام بي سي الجديد في الوطن العربي وجميع البلدان العربية.

تردد ام بي سي MBC الجديد 2019 في الوطن العربي

القمر الصناعيالترددمعامل تصحيح الخطأالمنطقة
نايل سات114705/6 – عموديتركيا وبلاد الشام والخليج العربي
نايل سات115595/6 – عموديغرب إفريقيا
عرب سات112705/6 – عموديتركيا وبلاد الشام والخليج العربي
عرب سات122845/6 – عموديغرب إفريقيا

تردد ام بي سي MBC الجديد 2019 في الوطن العربي عبر نايل سات وعرب سات

قنوات ام بي سي MBC في الوطن العربي

قنوات ام بي سي من القنوات التي تعمل علي بث المحتوي علي مدار اليوم طلية الأسبوع بدون توقف أو انقطاع علي الأقمار الصناعية النايل سات والعربسات، القناة متوفرة بشكل مجاني تمامًا بدون دفع أي اشتراكات مادية أو بطاقات أو أي رسوم من أجل مشاهدتها، أو الحصول عليها، ومجموعة قنوات ام بي سي بها الكثير من القنوات وتستهدف جميع الفئات وتقدم المسلسلات العربية والأجنبية والخليجية والكويتية والسعودية والتركية والهندية وغيرها من الأفلام والمسلسلات وغيرها من البرامج التي تُقدم بشكل حصري علي شاشتها.

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عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

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