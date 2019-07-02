تردد اون سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة أون سبورت ON Sport إحدي أشهر قنوات الرياضة الموجودة في العالم والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية وتعد من أكثر الترددات التي يبحث عنها عشاق الرياضة وكرة القدم حيث تمتلك حق بث مباريات كرة القدم الحصرية والدوريات التي تقام كل فترة والأخري وتمتلك القناة أستديو تحليلي خاص بها يتكون من أحد أفضل متخصصي ولاعبي كرة القدم, وتبث القناة محتواها من خلال قمر النايل سات بشكل مجاني وبجودة عالية للشاشة العادية SD والشاشة الفائقة HD.

لذا من خلال هذا الموضوع اقدم لك تردد قناة اون سبورت علي قمر النايل سات حتي تتمكن من متابعة العديد من الإعلاميين والمشاهير من نجوم كرة القدم التي تقوم بإستضافتهم قناة ON Sport حصريا،ومتابعة الإستديوهات التحليلية علي المباريات.

تردد اون سبورت ON SPORT

القمر الصناعي تردد القناة الإستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 10853 أفقي 27500 6/5

قائمة بالبرامج التي تقدمها قناة أون سبورت ON SPORT

برنامج مساء الأنوار. برنامج استاد مصر، الدوري المصري. برنامج ميديا أون. برنامج تغطية خاصة. برنامج الكالتشيو، 180 ثانية.

من خلال ذلك التردد سوف تستطيع إضافة القناة علي التلفاز الخاص بك ضمن البرامج التيليفزيونية الخاصة بك كل ماعليك هو كتابة رقم التردد الموضح ومعدل الترميز والإستقطاب وسوف تظهر القناة ضمن القنوات الخاصة بك التي تتابعها.