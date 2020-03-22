تردد قناة BBC العربية على بدر 4 ونايل سات وهوت بيرد

تردد قناة bbc arabic قناة إخبارية عريقة وتعرف بهيئة الإذاعة البريطانية، تنجز نشرات الأخبار على مدار الساعة، وتعد ذات مرونة في أعداد البرامج الحوارية التي تسمح بتفاعل الجمهور وتبادل وجهات الرأي، وتوفر بي بي سي عربي خدمة الأخبار المرتكزة على بث المعلومات على عدة وسائط بما فيه الأنترنت والراديو والتلفزيون والأجهزة الذكية.

قناة بي بي سي العربية

بلا شك تعتبر قناة BBC عربي واحدة من أبرز قنوات الأخبار الناطقة بالعربية. وتتميز بالوئائقيات والتحقيقات في مناحي مختلفة من الحياة. وفي جزء آخر تتمتع بسمعة وإستقطاب في إدارة البرامج الحوارية مثل بلا قيود، نقطة حوار. وتعرف بي بي سي العربية بالمهنية بحيث لا تنجرف في السقوط الإعلامي مثل التحيز والتحزب وتمرير أخبار مضللة وفق أجندات معينة. يلجأ المشاهد لها دائماً للحصول على الأخبار الدولية لكون قناة بي بي سي حيادية – وتفرز الأخبار المستندة على المصادر الموثوقة.

بي بي سي العربية رائدة في صناعة المحتوى الأخباري، ويرجع لها الناس خاصة في أوقات الإضطرابات والحروب، في الشرق الأوسط، لدقة معلوماتها والثقة في مصادرها الحصرية. وهي من القنوات المؤثرة التي تصنع الرأي لدى المشاهد نظراً ،للإحترافية، والمهنية، في تداول الأخبار، وتضم شبكة من المراسلين في كافة الدول العربية، وبلدان آسيا، و دول إلإتحاد الأوربي، وغيرها من دول الغرب. إذ أنها تغطي الأخبار المتنوعة بشكل شامل على مدار 24 ساعة لتضم مجالات، السياسية، الإقتصاد، الرياضية، الصحة، التكنلوجيا، وغيرها من المنوعات.

كما لدي بي بي سي عربي ميزة قل توفرها في مواقع الأخبار الثانية، بأنها تخصص قسم الصحافة على موقعها الإلكتروني لعرض مقالات الكتاب في قضايا متأزمة في منطقة الشرق الأوسط ، ما يعني رصدها الآراء والتحليلات الشخصية لكتاب الأعمدة في الصحف العربية، كذلك بالنسبة إلى الصحف الغربية مثل “الغارديان، الفايننشال تايمز، تليغراف”.

بي بي سي عربي مباسر BBc arabic LIVE

تتيح قناة بي بي سي العربية – البريطانية – إمكانية التنقل بين الأخبار على موقعها الإلكتروني ومشاهدة البث المباشر أونلاين لمحتوى القناة الذي يستمر بثه على مدار 24 ساعة، إذ أن عبر البث المباسر لقناة BBC العربية سيكون بالمقدور تتبع الأخبار العاجلة والتحليلات والحوارات، والبرامج الوثائقية، بلا أي مشاكل في البث المرئي،وذلك بجودة الصورة الواضحة والصوت النقي غير منقطع.

كما أن قناة بي بي العربية تدير برامج حوارية كـ “(نقطة تواصل) إذ تشرك خلاله المتابعين للتعبير عن وجهات النظر ما يسمح للأطراف المختلفة الدخول في نقاش بعضهم البعض في الأمور السياسية الذين يختلفون عليها. مع تحليل معمق يمكن المشاهد من الوقوف على تشعب القضايا وجذورها. ومن أشهر برامج بي بي سي “بلا قيود” الذي يتم عبره إستضافة شخصيات مؤثرة في مختلف المجالات في حوار صريح وجاد والذي يساعد على محو الضبابية عن بعض الأمور في دائرة صنع القرار.

نقطة حوار، برنامج حواري يهدف لإشراك المشاهدين عبر خطوط الإستديو للإدلاء بآرائهم حول قضية ما سواء سياسية أو إقتصادية أو أجتماعية وغيره، وذلك من خلال حوار جاد وصريح يتسم بالشفافية.

بلا قيود: برنامج حواري مدته 25 دقيقة يجري مقابلات مع أهم الشخصيات للوقوف على مواضيع معينة، وطريقة تعاملهم أوالطريقة الممارسة والقرارات تجاهها.

حديث الساعة،برنامج حواري أسبوعي يهدف لتناول القضايا ومعالجتها عبر التحليلات المعمقة من خلال إستضافة والخبراء والمحللين وصناع القرار. بما يخولهم تمرير وجهات النطر بما لا ينفك عن الحيادية والموضوعية.

بتوقيت مصر: برنامج أسبوعي يناقش قضايا بارزة في الداخل المصري، وتتجول كاميرات البرامج في مختلف المحافظات المصرية لنقل صورة من الواقع الحياتي اليومي.

تردد قناة بي بي سي عربي

تردد قناة BBC Arabic على جميع الأقمار القمر نايل سات عرب سات هوت بيرد التردد 12207 11996 12595 الإستقطاب عامودي أفقي عامودي معدل ترميز 27500 27500 27500 معامل تصويب الخطأ 3/4 3/4 3/4

من خلال الترددات المدرجة في الجدول البياني في الأعلى، يمكن لمشاهدي بي بي سي إلتقاط إشارة القناة على أقمار هوت بيرد، وبدر 4، نايل سات، بمجرد تنزيل بيانات الترددات في جهاز الرسيفر وتضمينها في الخانات المناسبة، ثم حفظها بالضغط على الزر الأصفر بواسطة جهاز التحكم، ليتم إستقبال إرسال قناة بي بي عربي بشكل فوري، وظهورها ضمن قائمة القنوات بإسم BBC Arabic، بلا إي إنقطاع أو تشويش.