تردد تايم سبورت الأرضي والفضائي

سوف نعرض لكم متابعينا الكرام كل ما يخص التردد لقناة تايم سبورت من حيث التعرف معكم على تردد قناة تايم سبورت الأرضي عبر الأقمار الصناعية فهي القناة المختصة بنقل جميع مباريات أمم أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية.

تايم سبورت القناة التي تقرر نقل فعاليات البطولة الإفريقية عبر شاشتها في نسختها 32 إذ تضم 24 منتخب للمرة الأولى وتقوم مصر باستضافتها في 21 يوليو وحتى 19 يوليو القادم.

تردد قناة تايم سبورت

سوف نتعرف معاً على تردد تايم سبورت الفضائية المنوطة بنقل مباريات البطولة الأفريقية عبر شاشتها للبطولة، وسوف نساعدكم في ضبط التردد و توضيح الخطوات لضبط التردد واستقبال القناة.

تردد قناة تايم سبورت الارضي

تردد قناة تايم سبورت الأرضي الأكثر بحثاً في هذه الأيام استعدادا لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر لذا نعرض عليكم تردد قناة تايم سبورت لاستقبال القناة دون تشفير أو اشتراك.

توفر تايم سبورت الأرضية فرصة مشاهدة المباريات عبرها من خلال الخطوات التالية:

يجب الحصول على الإريال أو جهاز استقبال صغير خارجي أو داخلي.

إلغاء التوصيلة الخاصة بالريسيفر وتوصيل الإريال بالتليفزيون.

ضبط إعدادات التلفزيون لاستقبال الاشارة الخاصة بالقناة.

البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث اليدوي أو الأتوماتيك.

البحث عن قناة تايم سبورت وعند ظهور القناة وعمل حفظ للقناة.

تردد TIME SPORT

تردد قناة تايم سبورت الفضائي عبر النايل سات هو 11449 بمعدل ترميز 27500

تردد قناة تايم سبورت الأرضي UHF 32