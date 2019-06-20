تردد تايم سبورت الارضي وطريقة استقبال قناة Time sport بالاريل المنزلي وكيفية الحصول على أجهزة استقبال تايم سبورت الرقمي والارضي لبث مباريات كأس أمم افريقيا

يهتم الآن محبي ومتابعي البطولات العربية والعالمية ببطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة لمباريات كأس أفريقيا، وفي هذا السياق وسط موجة البحث الضخمة على القنوات الناقلة لكأس الامم الأفريقية، تم الإعلان رسمياً عن بث مباريات كأس أفريقيا على قناة تايم سبورت الارضي، بحيث أعلنت إدارة القناة عن حصولها على حقوق بث جميع مباريات كأس الأمم الافريقية على قناة تايم سبورت الارضي على البث الارضي والرقمي، ولن يتم عرض المباريات على البث الفضائي، وفيما يلي شرح مفصل لطريقة استقبال قناة تايم سبورت الارضي بالاريال المنزلي، وكذلك استقبال قناة تايم سبورت الارضي من خلال جهاز الاستقبال المخصص لقناة تايم سبورت لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، كما سنعرض لمحبي ومتابعي مباريات كأس امم افريقيا تردد قناة تايم سبورت الارضي.

تردد تايم سبورت الارضي

أعلنت إدارة قناة تايم سبورت Time sports الأرضي عن عرضها لمباريات كأس الامم الأفريقية على البث الأرضي وكذلك على البث الرقمي، كما ستكون قناة تايم سبورت متوافرة ببثها الفضائي من خلال الاستوديوهات التحليلية لمباريات أمم أفريقيا على النايل سات.

تردد تايم سبوت الناقلة لكأس الامم الأفريقية (الفضائي)

القمر الصناعي تردد استقطاب معدل الترميز نايل سات 11449 أفقي 27500

هذا وقد بدأ البث الفضائي لقناة تايم سبورت في 25 مايو المنصرف.

تردد تايم سبوت الناقلة لكأس الامم الأفريقية (الأرضي)

الحيز الأرضي UHF 37

جهاز استقبال قناة تايم سبورت الارضي الرقمي

في إطار الحرص على توفير بث لجميع مباريات كأس الأمم الافريقية لجميع المصريين ومحبي ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية، طرحت شركة cne أجهزة استقبال قناة تايم سبورت الأرضي الرقمي من خلال أجهزة استقبال وفرتها الشركة بسعر رمزي، بحيث تم إتاحة جهاز استقبال قناة تايم سبورت بسعر 474 جنيه، يقوم جهاز استقبال قناة تايم سبورت بإتاحة البث الأرضي الرقمي ويصلح استخدامه لجميع الشاشات حتى تلك التي لا تدعم البث الرقمي، كما وفرت الشركة جهاز استقبال قناة تايم سبورت ضد عيوب الصناعة بضمان عام كامل.

استقبال تايم سبورت الارضي بالاريل المنزلي

لاستقبال قناة تايم سبورت الارضي من خلال الاريل المنزلي لجميع الشاشات والتلفزيونات المنزلية يتم اتباع الخطوات التالية:

شراء ايريل منزلي من أي مكان لبيع أجهزةالاستقبال.

تركيب الاريل المنزلي في سطح المنزل.

تشغيل البحث الآلي في التلفزيون، بعد غلق جهاز الاستقبال,

مشاهدة قناة تايم سبورت بالاريل المنزلي وتظهر فوراً في البحث إلى جانب القنوات الأولى والثانية الأرضي.

ولتشغيل تايم سبورت على التردد الأرضي للشاشات الحديثة التي تتضمن اريال داخلي، لا يلزم ذلك شراء اريل، بل من خلال وصلة القنوات الأرضية التي يتم شراءها من أي محل لبيع أجهزة الاستقبال، ثم غلق جهاز الاستقبال، وإجراء بحث آلي في التلفزيون على التردد UHF 37 وهو حيز القناة المخصص، ستظهر فوراً قناة تايم سبورت على التردد الارضي.