تردد تلفزيون السودان لمتابعة تطورات الأحداث في الشأن السوداني على جميع الأقمار

اضبط تردد تلفزيون السودان لمتابعة أخر واهم واحدث المستجدات على الساحة السودانية، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة وإعلان الجيش السودان تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، يتولى شؤون البلاد لحين إعداد دستور جديد وانتخابات رئاسية، ومن ثم انتقال السلطة لرئيس منتخب، ولمتابعة البيانات الرسمية حول تطور الأحداث في الشأن السوداني، نرفق لكم تردد قناة السودان على النايل سات لتكون في قلب الحدث، والحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي بعيداً عن الشائعات.

طريقة استقبال تردد تلفزيون السودان لا تختلف عن طرق استقبال تردد القنوات الفضائية الرقمية، حيث يستوجب الأمر وجود جهاز استقبال رقم، وطبق استقبال وعدسة الاستقبال “LNB”، وبعد إدخال قيم التردد المدرجة بالجدول أدناة، مع معامل تصويب الخطأ،سنحصل على إشارة قناة تلفزيون السودان الرسمية، ومنها يمكن متابعة كافة المحتويات الإخبارية وعلى راسها البيانات الإعلامية السياسية في ظل التطورات الداخلية .

احدث تردد تلفزيون السودان على النايل سات

استقبل تردد قناة السودان على القمر الصناعي نايل سات عبر قيم التردد بالجدول التالي.

اسم القناة اسم القمر التردد الترميز الاستقطاب معدل الخطأ تردد تلفزيون السودان النايل سات 10795 27500 عمودي 5/6

تردد قناة السودان على جميع الأقمار الصناعية

يمكن استقبال تردد قناة السودان الفضائية عبر المواقع المدارية لعدة أقمار صناعية على النحو المبين أدناة.

اسم القناة اسم القمر التردد الترميز الاستقطاب التصحيح تردد قناة السودان العرب سات 26 شرق 10810 / 12523 27500 أفقي 3/4 تلفزيون دولة السودان الهوت بيرد 13 شرق 12654 27500 عمودي 5/6

التحديثات الجديدة حول تردد قناة السودان سنعمل على إضافتها.

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